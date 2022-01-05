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الجيش اليمني يدحر الحوثيين من عدة مواقع غرب مأرب

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عناصر من المقاومة الشعبية ورجال القبائل في مأرب (أرشيفية - رويترز)
اليمن والحوثي

الجيش اليمني يدحر الحوثيين من عدة مواقع غرب مأرب

تواصل قوات الجيش اليمني، لليوم الثاني على التوالي، تقدمها جنوب مأرب، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا

العربية.نت - أوسان سالم

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أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، عن دحر ميليشيا الحوثي الإيرانية من عدّة مواقع في جبهة الكسارة غرب مأرب.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية دحرت ميليشيا الحوثي الإيرانية من عدّة مواقع في جبهة الكسارة غرب مأرب.. مؤكداً أن الهجوم وصف بـ"الكاسح" وألحق بالميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

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وأوضح أن مدفعية الجيش دكت مواقع وتحصينات ميليشيا الحوثي الإيرانية على امتداد مسرح العمليات القتالية جنوب مأرب وكبّدتها خسائر في العتاد والأرواح.

وتواصل قوات الجيش اليمني، لليوم الثاني على التوالي، تقدمها جنوب محافظة مأرب، وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي.

وقال موقع الجيش اليمني إن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خاضوا معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية في الجبهة الجنوبية من المحافظة، تمكنوا خلالها وبمشاركة فاعلة لطيران تحالف دعم الشرعية من دحر الميليشيات من عدة مواقع.

وأشار إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بعديد غارات جوية تعزيزات وآليات حوثية في مناطق مختلفة من الجبهات الجنوبية والغربية للمحافظة، أدت إلى تدمير آليات ومعدات عسكرية، منها منصة إطلاق صواريخ باليستية كانت تستخدمها ميليشيا الحوثي الإيرانية لقصف الأحياء السكنية.

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