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التحالف: الحوثي اتخذ المدنيين في السوادية دروعاً بشرية

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عناصر من ميليشيات الحوثي (رويترز)
عناصر من ميليشيات الحوثي (رويترز)

التحالف: الحوثي اتخذ المدنيين في السوادية دروعاً بشرية

دبي - العربية.نت

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نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أدلة على تواجد عناصر من ميليشيا الحوثي في معسكر السوادية بمحافظة البيضاء، جنوب شرقي العاصمة اليمنية.

وأوضح في بيان، بحسب مراسل العربية/الحدث، أن الميليشيا اتخذت من المدنيين وشاحنات النقل في الجمرك المستحدث، دروعا بشرية.

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كذلك أضاف أن عناصر الميليشيات قاموا بتخزين ونقل أسلحة من المعسكر المذكور.

وكان التحالف استهدف الاثنين الماضي، بضربات جوية نفس المعسكر أيضا، استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية.

منصة لإطلاق الصواريخ

وأضاف حينها في بيان، أن الميليشيات الانقلابية تستخدم المعسكر المذكور للتخزين والإمداد، وأيضاً لإطلاق الأسلحة النوعية.

كما كشف أن قواته اتخذت كافة الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي والإنساني بالعملية.

عناصر من ميليشيا الحوثي (فرانس برس - أرشيفية)
عناصر من ميليشيا الحوثي (فرانس برس - أرشيفية)

انتهاك للقانون الدولي

كذلك، أكد استخدام الحوثيين للمعسكر في إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه محافظة شبوة، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، خاصة فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية.

يذكر أن التحالف نفذ خلال الأيام الماضية عدة ضربات ضد الميليشيات المدعومة من إيران في عشرات الجبهات.

فيما حقق الجيش اليمني ورجال القبائل والمقاومة الشعبية، انتصارات وتقدمات في عدة جبهات بشبوة ومأرب، وغيرها من المناطق اليمنية.

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