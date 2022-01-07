تقدم في مأرب.. الجيش يقتحم مواقع لميليشيات الحوثي

فيما لا تزال المعارك مستمرة في محافظتي مأرب وشبوة، سجل الجيش اليمني مدعوما برجال القبائل والمقاومة الشعبية، تقدما على عدة جبهات في مأرب، الواقعة شمال شرق العاصمة صنعاء.

ونشر الجيش مقاطع مصورة تظهر لحظات اقتحام قواته لعدد من مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في الجبهة الجنوبية لمأرب.

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فيما أكد مراسل العربية/الحدث الجمعة أن قوات الشرعية مستمرة في تقدمها على الجبهتين، وقد حققت خلال اليومين الماضيين إنجازات مهمة.

في حين تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة، فيما عمد العشرات من عناصرها إلى الفرار من القتال في عدد من الجبهات.

ضربات التحالف وخسائر الميليشيات

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أمس الخميس، تنفيذ 28 عملية استهداف للميليشيات في مأرب، و35 عملية في شبوة، خلال 24 ساعة.

كما أشار إلى أن الضربات ضد الحوثيين في مأرب دمرت 19 آلية للميليشيات وقتلت 150 عنصراً .

يذكر أن الجيش اليمني حقق خلال الأيام الماضية تقدما ملموسا في محافظتي مأرب وشبوة على السواء.

أتى ذلك، بعد أن استهدف الحوثيون مدينة مأرب المكتظة بالنازحين، بالصواريخ الباليستية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى.

ومنذ مطلع العام الماضي 2021، كثفت الميليشيات المدعومة من إيران استهداف مأرب، مستخدمين كذلك الطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية ودعوة الأمم المتحدة إلى وقف الهجمات التي تهدد حياة ملايين اللاجئين في المحافظة الغنية بالنفط.