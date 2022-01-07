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تقدم مستمر للجيش اليمني بمأرب.. واستعادة مناطق في شبوة

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من مأرب (أرشيفية- فرانس برس)
من مأرب (أرشيفية - فرانس برس)

تقدم مستمر للجيش اليمني بمأرب.. واستعادة مناطق في شبوة

دبي- العربية.نت

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مع استمرار المعارك في محافظتي شبوة ومأرب، حقق الجيش اليمني وألوية العمالقة تقدماً ملحوظاً.

فقد أعلن المركز الإعلامي للجيش، اليوم الجمعة، أن الأخير يواصل التقدم غرب شبوة، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة.

فيما تمكنت ألوية العمالقة اليمنية من السيطرة على منطقة الحنو بمديرية بيحان في محافظة شبوة، بحسب ما ذكر أيضا مركزها الإعلامي، دون إضافة تفاصيل أخرى .

معارك مستمرة على جبهة شبوة.. وعشرات القتلى من الحوثيين اليمن معارك مستمرة على جبهة شبوة.. وعشرات القتلى من الحوثيين

تقدم غرب مأرب

إلى ذلك، سجل الجيش أيضاً مسنودا بالمقاومة الشعبية تقدمات عدة، مع استمرار المعارك لدحر المليشيا الحوثية من المناطق الجنوبية لمأرب خاصة الأجزاء الجنوبية من جبل البلق الشرقي وصولا إلى الملعا وأم ريش .

كما حققت القوات الشرعية تقدما في الجبهة الغربية لمأرب بإسناد من المدفعية التي دكت آليات الميليشيات

من مأرب (أرشيفية- فرانس برس)
من مأرب (أرشيفية- فرانس برس)

وفي حين تكبد الحوثيون خسائر فادحة، عمد العشرات من عناصرها إلى الفرار من القتال في عدد من الجبهات، بحسب ما أفاد مراسل العربية.

أتى ذلك بالتزامن مع ضربات لطيران تحالف دعم الشرعية الذي استهدف تعزيزات وتحصينات الحوثيين في الجبهتين الجنوبية والغربية، مكبدا إياها خسائر في الأرواح والآليات والأطقم العسكرية.

وكان التحالف أعلن أمس الخميس، تنفيذ 28 عملية استهداف للميليشيات في مأرب، و35 عملية في شبوة، خلال 24 ساعة.

كما أشار إلى أن الضربات ضد الحوثيين في مأرب دمرت 19 آلية للميليشيات وقتلت 150 عنصراً.

يذكر أن الجيش اليمني الذي أطلق معركته المتزامنة على جبهات المحافظتين قبل أسبوع، حقق خلال الأيام الماضية تقدما ملموسا في مأرب وشبوة على السواء.

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