بعد تحرير بيحان.. خطوط إمداد الحوثي إلى مأرب تختنق

مع تحرير مديرية بيحان في شبوة، تستعد قوات ألوية العمالقة والجيش للتقدم نحو مديرية عين، آخر المديريات التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي.

وقد أدى التقدم الأخير الذي حققته "العمالقة" بعد تحرير بيحان، بحسب مراسل العربية/الحدث، إلى تضييق الخناق بشكل كبير على خطوط إمداد الحوثيين نحو مأرب، حيث تدور هناك أيضا معركة عنيفة يخوضها الجيش اليمني ضد الميليشيات.

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كما أفاد المراسل اليوم السبت بأن بعض الاشتباكات والمعارك لا تزال جارية غرب بيحان، ضد الميليشيات الحوثية. وأضاف أن ألوية العمالقة تقوم بعملية تطهير في مديرية بيحان بعد استعادتها.

إلى ذلك، أكد أن ميليشيات الحوثي انسحبت نحو مناطق البيضاء، فيما تسعى ألوية العمالقة لتحرير منطقة عين آخر منطقة في شبوة.

المرحلة الثالثة

وكانت الألوية أكدت في وقت سابق مساء أمس الجمعة، نجاح المرحلة الثانية من عملية إعصار الجنوب بتحرير مديرية بيحان، مشددة على جاهزيتها الكاملة لتنفيذ المرحلة الثالثة دون تأخير لتحرير "عين".

فيما أوضح الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، قبل ذلك، أن قوات الجيش والعمالقة، تمكنت من تحرير واستعادة مدينة العليا، المركز الإداري لمديرية بيحان، والسيطرة على الخط الإسفلتي الرابط بين بيحان ومحافظة البيضاء.

كما أضاف، بحسب ما نقل مراسل العربية/الحدث أمس، أن قوات الجيش والعمالقة استعادت مواقع ومناطق مهمة، أبرزها سوق العليا، والجبال والأماكن المحيطة به.

يذكر أن تلك التطورات الميدانية تأتي بعد أسبوع على إطلاق الجيش اليمني والعمالقة حملة متزامنة على جبهات محافظتي شبوة ومأرب، حقق خلالها تقدما ملموسا في المحافظتين على السواء.

وكان الحوثيون سيطروا في سبتمبر 2021 على 3 مديريات جنوب شبوة، بينها مديرية عسيلان التي استعادتها القوات الحكومية الشرعية قبل أيام، بالإضافة إلى مديريتي بيحان وعين.