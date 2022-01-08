حكومة اليمن تشيد بانتصارات شبوة.. بإسناد من التحالف

أثنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، على جهود المقاتلين اليمنيين في تحرير مناطق عدة في محافظة شبوة. وأشاد رئيس الوزراء معين عبدالملك، بالانتصارات البطولية التي سطرتها قوات الجيش والعمالقة بالتفاف شعبي كبير، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية في شبوة.

كما اعتبر أن ما حققته من نجاح، يمهد إلى "إجهاض مشروع إيران الدموي في اليمن واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي".

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الإعمار والتنمية

وحيا خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع محافظ شبوة، عوض العولقي، بحسب ما أفادت وكالة سبأ اليمنية، التقدم الذي تحقق وفي وقت قياسي بتحرير مديريتي عسيلان وبيحان، منوها بالدور المحوري للتحالف.

إلى ذلك، طالب المحافظ بالبدء في تطبيع الأوضاع في المديريات والمناطق المحررة وتلمس احتياجات المواطنين وتلبيتها، مؤكدا دعم الحكومة لكل الجهود الرامية لتطبيع الأوضاع والتوجه نحو الإعمار والتنمية.

تحرير مديرية عين

وكانت ألوية العمالقة أكدت مساء أمس الجمعة، نجاح المرحلة الثانية من عملية إعصار الجنوب بتحرير مديرية بيحان، مشددة على جاهزيتها الكاملة لتنفيذ المرحلة الثالثة دون تأخير لتحرير "عين".

فيما أوضح الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، قبل ذلك، أن قوات الجيش والعمالقة، تمكنت من تحرير واستعادة مدينة العليا، المركز الإداري لمديرية بيحان، والسيطرة على الخط الإسفلتي الرابط بين بيحان ومحافظة البيضاء.

يذكر أن تلك التطورات الميدانية تأتي بعد أسبوع على إطلاق الجيش اليمني والعمالقة حملة متزامنة على جبهات محافظتي شبوة ومأرب، حقق خلالها تقدما ملموسا في المحافظتين على السواء.

وكان الحوثيون سيطروا في سبتمبر 2021 على 3 مديريات جنوب شبوة، بينها مديرية عسيلان التي استعادتها القوات الحكومية الشرعية قبل أيام، بالإضافة إلى مديريتي بيحان وعين.

فيما أوضح الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، قبل ذلك، أن قوات الجيش والعمالقة، تمكنت من تحرير واستعادة مدينة العليا، المركز الإداري لمديرية بيحان، والسيطرة على الخط الإسفلتي الرابط بين بيحان ومحافظة البيضاء.