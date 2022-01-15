مرصد حقوقي: 78 شخصاً ضحايا ألغام الحوثي بشبوة ومأرب بأسبوعين  

كشف مرصد حقوقي يمني مستقل، الجمعة، عن مقتل وإصابة نحو 78 شخصاً، جراء انفجار الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي، قبل دحرها من مديريات محافظة شبوة الثلاث، ومديرية حريب في مأرب، منذ بداية يناير الجاري.

وأفاد المرصد اليمني للألغام، إنه رصد سقوط 38 قتيـلا مدنيين وعسكريين، وإصابة أكثر من 50 أخرين، بسبب الألغام الكثيفة التي زرعها الحوثيين في مديريات بيحان، عُسيلان، وعين، في شبوة. بالإضافة إلى مديرية حريب في مأرب، خلال الفترة من أول يناير الجاري وحتى اليوم.

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وتواصل الفرق الهندسية التابعة للمشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام “مسام” والبرنامج الوطني للألغام (يماك)، عملياتها في تطهير المناطق والمديريات التي تم تحريرها مؤخراً في محافظة شبوة. وكذلك في مديرية حريب بمأرب.

وعمدت الميليشيا الحوثية إلى زراعة مديريات عسيلان وبيحان وعين غربي شبوة بالألغام المختلفة، قبل أن يتم طردها بعملية عسكرية خاضتها ألوية العمالقة بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وحذر البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، في وقت سابق، الأهالي من الاقتراب من المناطق المشبوهة والخطرة حتى يتم تطهيرها وفتح الطرقات وتأمينها من قبل الفرق الهندسية المختصة.

كما لفت إلى أن ميليشيات الحوثي زرعت ألغاما وعبوات ناسفة بشكل مكثف وعشوائي، مطالباً النازحين عدم العودة إلى منازلهم قبل تطهير الطرقات من الألغام الحوثية.