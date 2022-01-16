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أكثر من 38 ضحية.. ألغام الحوثيين تقتل عشرات اليمنيين

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ألغام حوثية باليمن - أرشيفية

أكثر من 38 ضحية.. ألغام الحوثيين تقتل عشرات اليمنيين

الضحايا سقطوا بسبب الألغام الكثيفة التي زرعتها الميليشيا

دبي - العربية.نت

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أفاد مرصد حقوقي يمني، الأحد، أنه وثق خلال الأسبوعين الماضيين، مقتل وإصابة العشرات من المدنيين والعسكريين بانفجار ألغام زرعتها ميليشيا الحوثي غرب محافظة شبوة وجنوب محافظة مأرب.

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في التفاصيل، أوضح المرصد اليمني للألغام في منشور على صفحته بـ "فيسبوك"، أنه رصد سقوط 38 قتيلا، وإصابة أكثر من 50 آخرين، خلال الفترة من 1-14 من شهر يناير/كانون الأول الجاري.

وأشار إلى أن جميع الضحايا سقطوا بسبب الألغام الكثيفة التي زرعها الحوثيون في مديريات عسيلان وبيحان وعين بمحافظة شبوة، وفي مديرية حريب بمحافظة مأرب.

في حين تواصل الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني وقوات العمالقة في انتزاع الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محيط مديرية حريب ومنطقة الرملة، بهدف إعاقة تقدم القوات الحكومية.

كميات كبيرة من الألغام

وأظهرت صور تداولها نشطاء على مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين كميات كبيرة من الألغام التي انتزعتها تلك الفرق خلال الأيام الماضية.

يذكر أن عدداً من الضحايا المدنيين سقطوا بين قتيل وجريح جراء الألغام، التي زرعتها الميليشيا على الطريق الذي يربط مديرية حريب بطريق صافر، وهو الطريق الوحيد الذي يربط حريب بمدينة مأرب، بعد انقطاع الطريق الرئيسي جراء العمليات العسكرية.

وكانت الميليشيات كثفت منذ بداية العام، هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين.

ويعيش في مدينة مأرب حاليا ما يقارب ثلاثة ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.

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