اليمن.. نهب حوثي لمساعدات إنسانية أممية في تعز

صادرت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المُقدمة من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، لأهالي مديرية مقبنة غرب محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.
وقال سكان محليون إن عملية السطو طالت مساعدات الغذاء العالمي المقدمة لسكان عزل "البراشة-المجاعشة-أخدوع أسفل" في مديرية مقبنة، مؤكدين أن الميليشيات نهبتها قبل أن تصل لمستحقيها.
كما ذكر السكان أن الميليشيات الحوثية استدعتهم إلى أحد المركز في نطاق سيطرتها بمقبنة لاستلام المساعدات الغذائية، إلا أنهم فوجئوا بإجبارهم على توقيع محاضر استلام بحصص إغاثية مخصصة لشهري نوفمبر وديسمبر الماضيين لم يتسلموها أصلا.
وبحسب السكان فإنه في بعض الحالات منحت الميليشيات الحوثية الأسر المسجلة في قوائم مساعدات برنامج الغذاء العالمي كيس دقيق فقط، على الرغم من أن الحصص التي وقعوا على استلامها تتضمن كيسي قمح وكيس دقيق بالإضافة إلى الزيت والمعونات الأخرى التي تمت مصادرتها بالكامل.
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