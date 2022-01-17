التحالف: ننفذ عملية جوية على مدار 24 ساعة فوق صنعاء
التحالف يعلن استهداف قيادات إرهابية شمال العاصمة اليمنية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الإثنين، بدء ضربات جوية في صنعاء استجابة للتهديد والضرورة العسكرية.
وقال إن القوات الجوية للتحالف تنفذ عمليات جوية على مدار 24 ساعة فوق العاصمة اليمنية، معلناً استهداف قيادات إرهابية شمال العاصمة اليمنية.
كما أكد أن الموقف العملياتي يتطلب استمرار الضربات استجابة للتهديد، وطالب أهالي صنعاء بالابتعاد عن معسكرات وتجمعات ميليشيا الحوثي حرصا على سلامتهم.
وأوضح أن طائرات "إف 15" الهجومية دمرت منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية استخدمت اليوم، مؤكداً أن الهجمات العدائية على المدنيين بالمملكة والإمارات سيتم محاسبة مرتكبيها.
تدمير 8 مسيرات
وفي وقت سابق اليوم، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية.
كما نشر التحالف صوراً لاعتراض المسيرات التي أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة.
التحالف ينشر صورا لاعتراض المسيرات التي حاولت الميليشيات الحوثية إطلاقها باتجاه #السعودية اليوم— العربية (@AlArabiya) January 17, 2022
#العربية pic.twitter.com/UX63zdfesy
وأضاف التحالف، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث أنه يتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت ميليشيات الحوثي مسؤوليتها عن هجوم إرهابي استهدف أبوظبي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسمها.
هجوم حوثي على أبوظبي
وكانت شرطة إمارة أبوظبي أكدت اليوم اندلاع حريق، ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك، إضافة لوقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.
مراسل #العربية في #دبي عبد الله المطوع: حركة الطيران في مطار #أبوظبي لم تتأثر بالاعتداء #الحوثي.. و #الإمارات تحتفظ لنفسها بحق الرد pic.twitter.com/lfJra7ozMz— العربية (@AlArabiya) January 17, 2022
وأدى الحريق إلى وفاة 3 أشخاص "هنديان وباكستاني" وإصابة 6 في انفجار صهاريج المحروقات في أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق.
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