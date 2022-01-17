التحالف: نفذنا 39 استهدافاً للحوثيين في مأرب

مع استمرار المعارك العنيفة في جبهات جنوب مأرب، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الاثنين، تنفيذ 39 استهدافاً ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح في بيان، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث أن الضربات في المحافظة الواقعة شمال شرقي البلاد، دمرت 21 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 230 عنصرا.
وكانت قوات الجيش والمقاومة حاصرت الميليشيات الحوثية في تبة الفليحة، وضيقت الخناق عليها في معسكر أم ريش جنوبي مأرب.
وتمكنت القوات الحكومية من التقدم خلال الساعات الماضية وتحرير مساحات واسعة من البلق الشرقي والمواقع الصحراوية المحيطة به باتجاه عقبة ملعاء بمديرية حريب.
تحرير جبل الفليحة
من جهته، قال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن الجيش والمقاومة شنوا صباح اليوم هجوماً واسعاً من عدّة محاور تمكنوا خلاله من تحرير مناطق ومواقع ومرتفعات جديدة منها جبل الفليحة الاستراتيجي.
وأضاف أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير أربعة أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها، فيما استعاد الجيش طقمين آخرين بما عليهما من عتاد.
أتت تلك التطورات الميدانية بعد أن كثفت الميليشيات منذ بداية العام، هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين.
ويعيش في مدينة مأرب حاليا ما يقارب ثلاثة ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.
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