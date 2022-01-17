تقدم متواصل جنوب مأرب.. وخسائر كبيرة في صفوف الحوثي

واصلت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين، تحقيق المزيد من التقدم ميدانياً على امتداد مسرح العمليات العسكرية في جبهات جنوب مأرب شمال شرقي اليمن.

فقد حاصرت قوات الجيش والمقاومة، الميليشيات الحوثية في تبة الفليحة، وضيقت الخناق عليها في معسكر أم ريش جنوبي مأرب.

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وتمكنت القوات الحكومية من التقدم خلال الساعات الماضية وتحرير مساحات واسعة من البلق الشرقي والمواقع الصحراوية المحيطة به باتجاه عقبة ملعاء بمديرية حريب.

هجوم واسع

من جهته، قال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن الجيش والمقاومة شنوا صباح اليوم هجوماً واسعاً من عدّة محاور تمكنوا خلاله من تحرير مناطق ومواقع ومرتفعات جديدة منها جبل الفليحة الاستراتيجي.

وأضاف أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير أربعة أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها، فيما استعاد الجيش طقمين آخرين بما عليهما من عتاد.

خسائر فادحة

بالتزامن استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، تعزيزات وآليات قتالية تابعة للميليشيا الإيرانية وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد منها تدمير خمسة أطقم بما عليها من عتاد وأفراد.

يذكر أن الألوية والجيش كانوا حققوا إنجازات عديدة خلال الأيام الماضية سواء في شبوة التي حررت كاملة، أو مأرب، حيث لا تزال المعارك والتقدم مستمرين، وسط ضربات جوية للتحالف تستهدف مواقع الحوثيين.

أتت تلك التطورات الميدانية بعد أن كثفت الميليشيات منذ بداية العام، هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين.

ويعيش في مدينة مأرب حاليا ما يقارب ثلاثة ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.