.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التحالف: ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية في صنعاء

  • الخط
أرشيفية
اليمن والحوثي

التحالف: ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية في صنعاء

قوات الشرعية تطوق الحوثيين في مأرب.. والميليشيات "تتدرع" بالمدنيين

العربية.نت - ردفان الدبيس، أحمد بجاتو

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الثلاثاء، شن ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية في صنعاء، مؤكداً أنه تم تدمير مخازن ومنظومة اتصالات للطائرات المسيرة تابعة للحوثيين في جبل النبي شعيب.

يأتي هذا بينما تشهد جبهة حريب جنوب محافظة مأرب، اشتباكات متقطعة وتبادل قصف مدفعي بين قوات العمالقة من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، حيث تطبق قوات ألوية العمالقة حصاراً على فلول ميليشيات الحوثي في بعض مناطق حريب.

وفي نفس الوقت تستخدم الميليشيات الحوثية المواطنين دروعاً بشرية لإعاقة تقدم قوات العمالقة.

فيما تشهد جبهة نعمان شرق محافظة البيضاء، اشتباكات وقطع التعزيزات التي تأتي من البيضاء اتجاه جبهة حريب جنوب محافظة مأرب.

وفي سياق متصل شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على تعزيزات ومركز تجمع للمليشيات في مديرية الملاجم والسوادية وناطع في محافظة البيضاء التي تتخذها مليشيات الحوثي مراكز للإمداد وفيها ميسان لإطلاق الصواريخ.

إسقاط 8 مسيرات

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن بدء ضربات جوية في صنعاء، وذلك بعد إسقاط 8 مسيرات أطلقت باتجاه السعودية، وعقب الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية في الإمارات.

وأشار التحالف إلى أن الضربات استهدفت قيادات إرهابية شمال العاصمة صنعاء، وأن طائرات "إف 15" الهجومية دمرت منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية استخدمتا اليوم.

التحالف: نفذنا 39 استهدافاً للحوثيين في مأرب اليمن التحالف: نفذنا 39 استهدافاً للحوثيين في مأرب
تقدم متواصل جنوب مأرب.. وخسائر كبيرة في صفوف الحوثي اليمن تقدم متواصل جنوب مأرب.. وخسائر كبيرة في صفوف الحوثي

الابتعاد عن معسكرات وتجمعات الميليشيات الحوثية

كما أكد التحالف أن القوات الجوية للتحالف تنفذ عمليات جوية على مدار ٢٤ ساعة فوق العاصمة صنعاء.. وناشد التحالف أهالي صنعاء الابتعاد عن معسكرات وتجمعات الميليشيات الحوثية حرصاً على سلامتهم.

المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أكد أن تعمد الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية، في كل من السعودية والإمارات، يمثل جرائم حرب وتهديداً للأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العميد المالكي أن الهجوم العدائي الآثم على الإمارات عمل عدائي جبان، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما شدد المالكي على اتخاذ التحالف الإجراءات العملياتية اللازمة والضرورية لردع هذه السلوكيات العدائية للميليشيات الحوثية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أرقام صادمة تكشفها الأمم المتحدة عن تداعيات كورونا على سوق العمل في 2022 أرقام صادمة تكشفها الأمم المتحدة عن تداعيات كورونا على سوق العمل في 2022
اكتشف المزيد