التحالف: ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الثلاثاء، شن ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية في صنعاء، مؤكداً أنه تم تدمير مخازن ومنظومة اتصالات للطائرات المسيرة تابعة للحوثيين في جبل النبي شعيب.

يأتي هذا بينما تشهد جبهة حريب جنوب محافظة مأرب، اشتباكات متقطعة وتبادل قصف مدفعي بين قوات العمالقة من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، حيث تطبق قوات ألوية العمالقة حصاراً على فلول ميليشيات الحوثي في بعض مناطق حريب.

وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب: #ميليشيا_الحوثي رفضت مبادرات السلام استجابة لسياسة #إيران الراغبة في بقاء #اليمن ورقة ضمن ملفها النووي#العربية pic.twitter.com/f1AvBvnsfe — العربية (@AlArabiya) January 18, 2022

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وفي نفس الوقت تستخدم الميليشيات الحوثية المواطنين دروعاً بشرية لإعاقة تقدم قوات العمالقة.

فيما تشهد جبهة نعمان شرق محافظة البيضاء، اشتباكات وقطع التعزيزات التي تأتي من البيضاء اتجاه جبهة حريب جنوب محافظة مأرب.

وفي سياق متصل شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على تعزيزات ومركز تجمع للمليشيات في مديرية الملاجم والسوادية وناطع في محافظة البيضاء التي تتخذها مليشيات الحوثي مراكز للإمداد وفيها ميسان لإطلاق الصواريخ.

إسقاط 8 مسيرات

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن بدء ضربات جوية في صنعاء، وذلك بعد إسقاط 8 مسيرات أطلقت باتجاه السعودية، وعقب الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية في الإمارات.

وأشار التحالف إلى أن الضربات استهدفت قيادات إرهابية شمال العاصمة صنعاء، وأن طائرات "إف 15" الهجومية دمرت منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية استخدمتا اليوم.

الابتعاد عن معسكرات وتجمعات الميليشيات الحوثية

كما أكد التحالف أن القوات الجوية للتحالف تنفذ عمليات جوية على مدار ٢٤ ساعة فوق العاصمة صنعاء.. وناشد التحالف أهالي صنعاء الابتعاد عن معسكرات وتجمعات الميليشيات الحوثية حرصاً على سلامتهم.

المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أكد أن تعمد الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية، في كل من السعودية والإمارات، يمثل جرائم حرب وتهديداً للأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العميد المالكي أن الهجوم العدائي الآثم على الإمارات عمل عدائي جبان، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما شدد المالكي على اتخاذ التحالف الإجراءات العملياتية اللازمة والضرورية لردع هذه السلوكيات العدائية للميليشيات الحوثية.