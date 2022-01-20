التحالف ينفذّ غارات على معسكرات ومخازن للحوثي في صنعاء

أفادت مصادر "العربية/الحدث"، بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، نفذّت عمليات ضد معسكرات ومخازن ميليشيات الحوثي في أنحاء مختلفة من صنعاء.
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كما نشر التحالف، الخميس، صوراً من القصف الذي طال معسكرات ومخازن الميليشيات الحوثية في العاصمة.
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