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التحالف ينفذّ غارات على معسكرات ومخازن للحوثي في صنعاء

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طائرات التحالف اليمن
طائرات لتحالف دعم الشرعية في اليمن

التحالف ينفذّ غارات على معسكرات ومخازن للحوثي في صنعاء

دبي - العربية.نت

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أفادت مصادر "العربية/الحدث"، بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، نفذّت عمليات ضد معسكرات ومخازن ميليشيات الحوثي في أنحاء مختلفة من صنعاء.

كما نشر التحالف، الخميس، صوراً من القصف الذي طال معسكرات ومخازن الميليشيات الحوثية في العاصمة.

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