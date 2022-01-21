بالفيديو..اعتداء حوثي "همجي" على طلاب الطب بجامعة صنعاء

داهمت ميليشيا الحوثي الإرهابية، كلية الطب بجامعة صنعاء، إحدى أكبر الجامعات الحكومية اليمنية الخاضعة لسيطرتها، واعتدت على الطلاب.

وقالت مصادر، إن طلاب وطالبات كلية الطب نظموا مظاهرة احتجاجية داخل الكلية، للمطالبة بتأجيل الاختبارات النهائية للترم الأول، وبسبب تأخير نتائج التظلمات والبطاقات الجامعية وعدم حل بعض الإشكالات الخاصة بهم.

مادة اعلانية

كما أضافت أن القيادي الحوثي، حسن المحبشي، الذي عينته عميداً للكلية رفض وتجاهل تلك المطالب، وقام باستدعاء مسلحين حوثيين لقمع الطلاب المحتجين.

اعتداء.. واعتقال

ولفتت المصادر إلى أن مسلحي الميليشيات اعتدوا على عدد من الطلاب المحتجين واعتقلوا آخرين، وقاموا بقمع المظاهرة وإطلاق الرصاص الحي داخل حرم الكلية، تخوفا من تحولها إلى مظاهرات احتجاجية واسعة لرفض الميليشيات الحوثية.

إلى ذلك، تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مرئيا يظهر اعتداء مسلحي الميليشيات الحوثية على الطلاب والطالبات وإثارة الفزع والخوف والتدافع في صفوف الطالبات داخل حرم الكلية.

1-الاعتداء الهمجي الذي قامت به مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران على طلاب وطالبات كلية الطب بجامعة صنعاء، نموذج للارهاب المنظم الذي تمارسه المليشيا على المدنيين في العاصمة المختطفة #صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، ومساعيها إخضاع إرادتهم بالقوة والسلاح pic.twitter.com/eI4O6R9vmT — معمر الإرياني (@ERYANIM) January 20, 2022

كما يظهر الفيديو الطلاب وهم يهتفون "الشعب يريد إسقاط العميد".

من جانبه، وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الاعتداء الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على طلاب وطالبات كلية الطب بجامعة صنعاء بـ"الهمجي"، واعتبره "نموذجا للإرهاب المنظم الذي تمارسه الميليشيا على المدنيين في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، ومساعيها إخضاع إرادتهم بالقوة والسلاح".

3-هذه الممارسات الإجرامية امتداد للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق اليمنيين بشكل يومي، والتي تؤكد أنها تنظيم إرهابي لا يختلف عن القاعدة وداعش، وضرورة إعادة إدراجها وقياداتها في قوائم الارهاب، ودعم جهود الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب pic.twitter.com/bPHpIZIChM — معمر الإرياني (@ERYANIM) January 20, 2022

وقال في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، الخميس، إن المشاهد التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي وشهادات طلبة الكلية أكدت اعتداء عناصر الميليشيات الحوثية على الطلاب والطالبات المحتجين، وتوجيه السلاح لتهديدهم، واعتقال عدد منهم، وإطلاق الشتائم بحق الطالبات المشاركات في الاحتجاجات.

وأكد وزير الإعلام اليمني، أن هذه الممارسات الإجرامية امتداد للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين بشكل يومي، والتي تؤكد أنها تنظيم إرهابي لا يختلف عن القاعدة وداعش.. مطالبا بضرورة إعادة إدراجها وقياداتها في قوائم الإرهاب، ودعم جهود الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب.