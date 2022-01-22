المجلس الانتقالي باليمن: التصدي للحوثي يحتاج لوحدة دولية

أكد رئيس المجلس الانتقالي اليمني عيدروس الزبيدي، اليوم السبت، خلال لقائه المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ إن التصدي لجماعة الحوثي يتطلب توحيد الموقف الدولي وتصنيفها إرهابية.
وقال الزبيدي في بيان للمجلس الانتقالي الجنوبي "العمليات العسكرية الراهنة ضد ميليشيات الحوثي في شبوة ومأرب هي نتيجة طبيعية لكبح تمادي الميليشيات الحوثية التي لا يهمها سوى الإرهاب والقتل ونشر الفوضى".
كما نقل البيان عن ليندركينع تأكيده أن مسألة إعادة تصنيف الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية "مسألة قيد النظر وإن القرار لم يتخذ حتى الآن".
إعادة النظر
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال في وقت سابق للعربية/الحدث إن إدارته ستعيد النظر في قرار إعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب.
كما كانت وزارة الخارجية الأميركية قالت مساء الأربعاء الماضي، إن الإدارة الأميركية عاقبت وستعاقب قادة الحوثيين المساهمين في التصعيد في اليمن.
كما أضافت أن الإدارة ستعاقب قادة الحوثيين الذين يشكلون خطرا على المدنيين، مشددة على أنها لن تتوانى عن استهداف الكيانات التي تزيد الصراع في اليمن.
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