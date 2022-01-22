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تعطيل متعمد.. الحوثيون يقطعون الإنترنت عن مناطق يمنية

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Houthis
عناصر حوثية - أرشيفية

تعطيل متعمد.. الحوثيون يقطعون الإنترنت عن مناطق يمنية

دبي - العربية.نت

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كشفت مصادر "العربية/الحدث"، السبت، أن خدمة الإنترنت انقطعت عن مناطق يمنية بتعطيل متعمد من ميليشيات الحوثي.

جاء ذلك، فيما تواصل قوات الجيش اليمني، العمليات العسكرية بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، في مختلف جبهات محافظة مأرب الجنوبية، وسط هزائم وخسائر تتكبدها ميليشيات الحوثي.

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وقال قائد اللواء 55 مشاة، علي الحميدي، في وقت سابق اليوم، إن جبهات جنوب مأرب شهدت خلال الساعات الماضية معارك بطولية، كبد خلالها الجيش اليمني الميليشيات العشرات من القتلى والجرحى وتدمير آليات عسكرية مختلفة.

أسوأ أيامها

كذلك لفت إلى أن الميليشيات تعيش أسوأ أيامها في جبهات الجوبة وحريب التي ظنت بدخولها أنها ستحقق انتصاراً نحو مأرب بعد أن عجزت في جبهات الكسارة والمشجح وصرواح غرب المحافظة، مشيراً إلى أن الجبهات الجنوبية غدت بمثابة المحرقة لتلك العصابة الإجرامية.

وأردف الحميدي قائلاً إن الموازين على الأرض تغيرت، وذلك بعد التقدم الذي أحرزته ألوية العمالقة في مديريات بيحان، وإن ميليشيا إيران محاصرة، وجاري التعامل معها من قبل قوات الجيش.

من مأرب (أرشيفية- فرانس برس)
من مأرب (أرشيفية- فرانس برس)

يذكر أنه منذ فبراير 2021، كثفت الميليشيات هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين.

ويعيش في مدينة مأرب حالياً ما يقارب 3 ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.

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