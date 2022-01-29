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اليمن.. مقتل طفلان ومواطن بألغام حوثية في الحديدة

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حجة اليمن الجيش يلفت ألغام حوثية الألغام الحوثية 20 يناير 2021
ألغام حوثية
اليمن والحوثي

اليمن.. مقتل طفلان ومواطن بألغام حوثية في الحديدة

كانا على متن دراجة نارية في قرية الجروبة بمنطقة المجيلس التابعة لمديرية بيت الفقيه

العربية. نت - أوسان سالم 

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قتل طفلان، الجمعة، جراء تعرضهما لانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا في منطقة سكنية جنوبي محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية إن لغما أرضيا من مخلفات الميليشيات الحوثية انفجر بطفلين كانا على متن دراجة نارية في قرية الجروبة، بمنطقة المجيلس التابعة لمديرية بيت الفقيه.

وبحسب المصادر فإن الطفلين محمد إبراهيم أحمد ناجي (15 عامًا) وشقيقه أحمد (12 عامًا) اللذين كانا في طريقهما إلى قرية السويق، قتلا على الفور.

حقل ألغام حوثي
حقل ألغام حوثي

وفي مديرية حيس، جنوب الحديدة، أودى لغم حوثي، الجمعة، بحياة مواطن في مسقط رأسه وكشف حقل ألغام.

وأفادت مصادر محلية وطبية أن المواطن خادم صادق صالح قتل بلغم من مخلفات الميليشيات التابعة لإيران عندما كان مارا في مسقط رأسه.

وطلب الأهالي فريقاً من هندسة القوات المشتركة لانتشال الجثة كون المنطقة مليئة بشبكات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي قبل دحرها.

وأفاد خبير في هندسة القوات المشتركة أن اللغم مضاد للدروع حولته الميليشيات الحوثية إلى لغم فردي محرم دوليا عبر دواسات.

وأضاف أن الفريق الهندسي نزع وفكك خمسة ألغام مماثلة للوصول إلى الجثة.. مؤكدا أن المنطقة مليئة بشبكات الألغام الحوثية و سيتم مسحها الساعات القادمة.

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وكان ثلاثة أطفال من أهالي حيس أصيبوا منتصف الأسبوع بجروح بليغة جراء انفجار لغم فردي محرم دوليا من مخلفات الميليشيات الحوثية التابعة لإيران.

وتواصل الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في المناطق السكنية والطرقات في مديريات جنوبي محافظة الحديدة، حصد أرواح مئات المدنيين.

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