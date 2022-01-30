خطفت مدنيين.. ميليشيات الحوثي تنفذ حملة اعتقالات بمأرب

على وقع الخسائر التي منيت بها خلال الساعات الماضية، نفذت ميليشيات الحوثي حملة اعتقالات عشوائية في محافظة مأرب.

فقد أفاد مراسل العربية/الحدث، اليوم الأحد، أن عدداً من سكان مديرية العبدية جنوب غربي مدينة مأرب أكدوا أن الميليشيات نفذت حملة مداهمات واعتقالات، كما خطفت عدداً من المدنيين في المنطقة.

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كما أشاروا إلى أن حملة المداهمات والاعتقالات جاءت بعد أيام من سيطرة الجيش اليمني وألوية العمالقة على منطقة "الجفرة" أولى قرى مديرية العبدية.

غارات للتحالف

بالتزامن، نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن عدة غارات على مواقع وآليات لميليشيا الحوثي في جبهات القتال جنوب مأرب. وأعلن التحالف في بيان تنفيذ 25 استهدافا للميليشيات في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، مضيفاً أن الغارات دمرت 11 آلية عسكرية للحوثيين، وأدت إلى مقتل أكثر من 80 عنصرا.

وكانت مصادر العربية/ الحدث، أفادت في وقت سابق بخوض قوات الجيش مسنودة بقوات المقاومة الشعبية معارك عنيفة ضد الميليشيات في الجبهات الجنوبية للمحافظة.

فقد شنت قوات الشرعية هجوماً على السلاسل الجبلية في محيط معسكر أم ريش، فيما تكبد الحوثيون خسائر كبيرة بالمعدات والأرواح، بعد محاولتهم الهجوم على مناطق سيطرة الجيش قرب سد مأرب.

فيما أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة بالجيش اليمني، اللواء الركن منصور ثوابه، للعربية أن قوات الجيش والمقاومة حققت خلال الأسبوع الماضي تقدمات كبيرة على جبهات القتال الجنوبية، وحررت مساحات واسعة تزيد على 30 كلم من سيطرة الميليشيات.

يذكر أنه منذ فبراير الماضي 2021، كثفت الميليشيات المدعومة من إيران، هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين، إلا أن قوات الجيش تصدت لها، مطلقة قبل أكثر من شهر عمليات نوعية ضد الحوثيين.

ويعيش في مدينة مأرب حالياً ما يقارب 3 ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.