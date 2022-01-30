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معارك عنيفة في مأرب.. وخسائر فادحة في صفوف الحوثيين

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عناصر من قوات الشرعية في مأرب (أرشيفية- فرانس برس)
عناصر من قوات الشرعية في مأرب (أرشيفية - فرانس برس)

معارك عنيفة في مأرب.. وخسائر فادحة في صفوف الحوثيين

دبي - العربية.نت

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مع التقدم الكبير الذي تحقق على جبهات عدة جنوب محافظة مأرب خلال الأيام الماضية، تستمر المعارك العنيفة التي يخوضها الجيش اليمني ضد ميليشيات الحوثي.

فقد أفادت مصادر العربية/ الحدث، اليوم الأحد، بخوض قوات الجيش مسنودة بقوات المقاومة الشعبية، معارك عنيفة ضد الميليشيات في الجبهات الجنوبية لمأرب.

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خسائر فادحة

وبحسب المصادر فإن قوات الشرعية شنت هجوماً على السلاسل الجبلية في محيط معسكر أم ريش، فيما تكبد الحوثيون خسائر كبيرة بالمعدات والأرواح، بعد محاولتهم للهجوم على مناطق سيطرة الجيش قرب سد مأرب.

جاءت تلك العمليات العسكرية بعيد قصف جوي نفذته طائرات تحالف دعم الشرعية ضد التعزيزات العسكرية للميليشيات جنوب المحافظة.

قوات الشرعية اليمنية في مأرب (أرشيفية - فرانس برس)
قوات الشرعية اليمنية في مأرب (أرشيفية - فرانس برس)

وكان قائد المنطقة العسكرية الثالثة بالجيش اليمني، اللواء الركن منصور ثوابه، أوضح في وقت سابق للعربية أن قوات الجيش والمقاومة حققت خلال الأسبوع الماضي تقدمات كبيرة على جبهات القتال الجنوبية، وحررت مساحات واسعة تزيد على 30 كلم من سيطرة الميليشيات الإرهابية.

كما لفت إلى أن قوات الشرعية اقتحمت خلال الأيام الماضية الخطوط الدفاعية للحوثيين، مضيفاً أن التقدّم مستمر باتجاه الردهة وملعا وأم ريش وصولاً إلى الالتحام الكامل بقوات ألوية العمالقة في الجبهات الجنوبية.

يذكر أنه منذ فبراير الماضي 2021، كثفت الميليشيات هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين، إلا أن قوات الجيش تصدت لها، مطلقة قبل أكثر من شهر عمليات نوعية ضد الحوثيين.

ويعيش في مدينة مأرب حالياً ما يقارب 3 ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.

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