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يمني اختلف مع زوجته فذبح ابنه.. صور تفطر القلوب

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الطفل الضحية

يمني اختلف مع زوجته فذبح ابنه.. صور تفطر القلوب

جيران هرعوا إلى المنطقة بعد ارتكاب الجريمة ونقلوا جثة الطفل إلى ثلاجة المستشفى

العربية.نت - أوسان سالم 

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في جريمة بشعة ومروعة أحدثت صدمة واسعة في أوساط اليمنيين، أقدم أبّ على ذبح ابنه البالغ من العمر 3 سنوات، بعد خلاف مع زوجته، في إحدى المناطق الريفية بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.

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وقال ناشطون يمنيون إن والد الطفل ويدعى "حاشد مثنى"، من أهالي قرية "لكمة لشعوب" التابعة لمديرية الحصين بمحافظة الضالع، ذبح طفله بآلة الحصاد (شريم) في أحد الحقول الزراعية بالمنطقة.

وأشاروا إلى أن الجاني أقدم، أمس الخميس، على ذبح طفله انتقاما من والدته بعد خلاف أسري معها، أدى إلى انفصالهما عن بعض.

مطالبات بإنزال أشد العقوبات

وأفادت المصادر أن عدداً من الأهالي هرعوا إلى المنطقة بعد ارتكاب الجريمة، ونقلوا جثة الطفل إلى ثلاجة أحد مشافي المدينة.

مرتكب الجريمة القاتل والد الطفل
مرتكب الجريمة القاتل والد الطفل

وأوضحت أن أهالي المنطقة ألقوا القبض على الجاني وسلموه إلى إدارة أمن المحافظة.

أداة الجريمة
أداة الجريمة

يذكر أن أصواتا كانت علت بعد الجريمة مطالبة بمحاسبة القاتل وإنزال أشد العقوبات به، وسط حملة استنكار واسع لتلك الجريمة البشعة.

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