التحالف: نفذنا 21 استهدافاً ضد الحوثي في مأرب وحجة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 21 استهدافاً ضد ميليشيات الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد التحالف في بيان اليوم السبت، بتدمير 13 آلية عسكرية، بالإضافة إلى خسائر بشرية في صفوف ميليشيات الحوثي.

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يأتي ذلك، بينما يواصل الجيش اليمني والمقاومة، تحقيق الانتصارات الميدانية على امتداد الجبهات لمحافظة مأرب وحجة، وسط خسائر وانهيارات واسعة في صفوف ميليشيا الحوثي.

تطويق حرض

ففي حجة، حققت قوات ألوية اليمن السعيد التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني تقدماً نوعياً خلال الساعات الماضية، بعدما طوقت مدينة حرض الحدودية في محافظة حجة شمال غربي البلاد، من الاتجاهات كافة، وسيطرت على معسكر المحصام الاستراتيجي.

وبث الإعلام العسكري للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني تصريحات لقائد المنطقة اللواء الركن يحيى حسين صلاح أعلن فيها تطويق المدينة بعد السيطرة على المعسكر المطل على حرض شرقاً.

كما، أكد القائد اليمني أنه بعد العملية العسكرية التي أطلقتها قوات المنطقة العسكرية باتت المدينة محاصرة، متوعداً عناصر الميليشيات بالموت في حال عدم تسليم أنفسهم بعد قطع خطوط إمدادهم.

تقدم جنوب مأرب

في موازاة ذلك وعلى جبهة مأرب الجنوبية، قال قائد اللواء 153مشاة، العميد عبدالرحيم العقيلي إن المعارك الأخيرة كبدت الميليشيا عشرات القتلى والجرحى والأسرى بيد قوات الجيش.

ولفت إلى أن نيران الجيش والطيران دمر وأحرق عدداً من آليات ومعدات تلك المليشيا في عديد مواقع وجبهات.

من جهته، أكد العميد حسين الحليسي، أن قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة بعد تحريرها لمديرية حريب، تمكنت خلال اليومين الماضيين من التوغل في السلاسل الجبلية المحاذية لها والتي تتبع إدارياً مديرية العبدية وتحريرها.

وقال إن هذه المواقع والمناطق تمثل أهمية استراتيجية كونها تعتبر الأقرب إلى حريب، وتم تجاوزها وقوات الجيش والعمالقة بعد فرار الميليشيا منها باتجاه عقبة أبلح.

يذكر أن قوات الجيش كانت حققت خلال الأسابيع الماضية تقدم ملحوظا على الجبهات في شبوة ومأرب، وحجة مؤخراً، في عملية واسعة كبدت الحوثيين خسائر فادحة.