الجيش اليمني يطوق حرض.. "الاستسلام أو الموت"

حققت قوات ألوية اليمن السعيد التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني تقدماً نوعياً أمس، بعدما طوقت مدينة حرض الحدودية في محافظة حجة شمال غربي البلاد، من الاتجاهات كافة، والسيطرة على معسكر المحصام الاستراتيجي.

فقد بث الإعلام العسكري للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني تصريحات لقائد المنطقة اللواء الركن يحيى حسين صلاح أعلن فيها تطويق المدينة بعد السيطرة على معسكر المحصام المطل على حرض شرقاً.

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وأكد القائد العسكري اليمني أنه بعد العملية العسكرية التي أطلقتها قوات المنطقة العسكرية باتت مدينة محاصرة، متوعداً عناصر الميليشيات المحاصرين داخلها بالموت في حال عدم تسليم أنفسهم بعد قطع خطوط إمدادهم.

"منطقة عمليات"

في موازاة ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين وعموم المدنيين عدم استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة حرض ابتداءً من الساعة الثالثة فجر اليوم السبت حتى إشعار آخر.

وأضاف أن حرض تعتبر ضمن منطقة العمليات ويتم مراقبتها على مدار الساعة وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما تطلب قيادة القوات المشتركة للتحالف من المواطنين اليمنيين عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم.

تقدم من كافة المحاور

وأفاد التحالف في وقت سابق، بأن ألوية اليمن السعيد بالمنطقة العسكرية الخامسة تقدمت باتجاه مدينة حرض فجر الجمعة من عدة محاور وسط انهيارات وتراجع لعناصر الميليشيا، مؤكداً أنه يدعم تقدم الألوية بكافة المحاور وأن العمليات تحقق أهدافها المرحلية.

فيما وزع الإعلام العسكري التابع لألوية اليمن السعيد صوراً وفيديوهات للعملية العسكرية التي انطلقت من عدة محاور باتجاه مدينة حرض والتقدم جنوباً بالساحل اليمني.

كذلك، أظهرت صور خاصة لحظة إطلاق التحالف راجمات صواريخه، نحو تعزيزات لميليشيات الحوثي قادمة من مديرية مستبأ في محافظة حجة، بعد سلسلة الخسائر التي تلقتها يوم أمس في مديرية حرض على أيدي ألوية اليمن السعيد بالمنطقة العسكرية الخامسة.

تطهيرها من الألغام

وطلب تحالف دعم الشرعية من المدنيين التريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض حرصاً على سلامتهم، مشيراً إلى أن القوات بدأت تطهير المدينة من آلاف الألغام الحوثية.

وكان الجيش أطلق فجرا عملية واسعة ضد الميليشيات في المنطقة العسكرية في مديرية حرض شمال حجة.

كما شن بالتزامن قصفا مدفعيا وصاروخيا مكثفا على مواقع الميليشيات، في حين نفذت مقاتلات التحالف سلسلة غارات دقيقة.

إلى ذلك، أعلن التحالف تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.

وأضاف أن الاستهدافات في مأرب وحجة دمرت 9 آليات للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية.

يذكر أن قوات الجيش كانت حققت خلال الأسابيع الماضية تقدم ملحوظا على الجبهات في شبوة ومأرب، وحجة مؤخراً، في عملية واسعة كبدت الحوثيين خسائر فادحة.