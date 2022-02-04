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التحالف: عملية تطهير مدينة حرض من الألغام الحوثية انطلقت

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عناصر من الجيش اليمني
عناصر من الجيش اليمني

التحالف: عملية تطهير مدينة حرض من الألغام الحوثية انطلقت

دبي- العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن "ألوية اليمن السعيد" بدأت تطهير مدينة حرض بمحافظة حجة من آلاف الألغام الحوثية، مشيرة إلى أن العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد عمليات التطهير.

وطلب من المدنيين التريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض حرصاً على سلامتهم.

التحالف: نفذنا 14 استهدافاً لميليشيا الحوثي في مأرب وحجة اليمن التحالف: نفذنا 14 استهدافاً لميليشيا الحوثي في مأرب وحجة

كما، أوضح أنه يدعم تقدم ألوية اليمن السعيد بكافة المحاور والعمليات لتحقيق أهدافها المرحلية

وكان الجيش اليمني سجل، اليوم الجمعة، تحركات واسعة على جبهات حرض.

فقد أفادت مصادر للعربية/الحدث بأن العملية العسكرية بدأت فجر اليوم من عدة محاور للتقدم في الساحل.

انهيارات وتراجع

فيما سجلت انهيارات وسط صفوف الميليشيات الحوثية وتراجع لعناصرها أمام القوات الشرعية.

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من حرض
  • من حرض
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من حرض
من حرض

16 عملية استهداف

وكان الجيش أطلق فجرا عملية واسعة ضد الميليشيات في المنطقة العسكرية في مديرية حرض شمال حجة.

كما شن بالتزامن قصفا مدفعيا وصاروخيا مكثفا على مواقع الميليشيات، في حين نفذت مقاتلات التحالف سلسلة غارات دقيقة.

إلى ذلك، أعلن التحالف تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.

وأضاف أن الاستهدافات مأرب وحجة دمرت 9 آليات للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية.

يذكر أن قوات الجيش كانت حققت خلال الأسابيع الماضية تقدم ملحوظا على الجبهات في شبوة ومأرب، وحجة مؤخراً، في عملية واسعة كبدت الحوثيين خسائر فادحة.

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