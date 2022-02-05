فيديو.. الجيش اليمني يتقدم في عمق مدينة حرض من محورين

أعلنت قوات الجيش اليمني، السبت، أنها تقدمت باتجاه عمق مدينة حرض بمحافظة حجة، شمالي غرب البلاد، من محورين على الخط الدولي الرابط بين عبس والمدينة جنوبا، والخط الرابط بين حرض وميدي غربا.

فيما أفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، أن قوات الجيش تمشط في الأثناء، الأحياء الجنوبية والغربية لمدينة حرض، وسط اشتباكات عنيفة مع ميليشيا الحوثي المتحصنين داخل المدينة.

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تفخيخ مداخل البنايات

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي فجرت البنايات المرتفعة جنوب وغرب المدينة، فضلا عن تلغيم وتفخيخ المداخل والبنايات.

كما استهدفت مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف تجمعات وتعزيزات عدة لميليشيا الحوثي شرق جبل ومعسكر المحصام جنوب شرق المدينة.

وأكد المركز أن المعارك لا تزال على أشدها لليوم الثاني من انطلاق العملية التعرضية التي اطلقتها قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة لتحرير مدينة حرض.



من حرض من حرض اليمنية

السيطرة على جبل المحصام

وكانت قوات الجيش الوطني بإسناد من تحالف دعم الشرعية، أمس الجمعة، سيطرت على جبل ومعسكر المحصام المطل على المدينة من الجهة الجنوبية الشرقية، وتم تطويقها بالكامل ومحاصرة ميليشيا الحوثي المتمترسين في أحياء المدينة.

من جهته، دعا قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء يحيى صلاح من داخل المعسكر الذي كان مركزا لقيادة حرس الحدود، ميليشيا الحوثي المحاصرين داخل المدينة للاستسلام بدلا من الموت المحتوم الذي ينتظرهم في حال رفضوا تسليم المدينة المطوقة.