بن مبارك: ميليشيا الحوثي تقامر بأمن المنطقة خدمة لنظام إيران
القائمة بأعمال السفير الأميركي تؤكد دعم بلادها لجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل
قال وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، اليوم الأحد، إن ميليشيا الحوثي تقامر بأمن واستقرار المنطقة في سبيل تحقيق أجندة النظام الإيراني.
واتهم النظام الإيراني بابتزاز العالم عبر أذرعه من الميليشيات الإرهابية في عدد من الدول العربية ومنها اليمن.
كما أشار بن مبارك أثناء لقائه القائم بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن كاثرين ويستلي، إلى أن اعتداءات الميليشيات الممنهجة ضد المدنيين والأعيان المدنية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة، مندداً بالتصعيد العسكري المستمر الذي تقوم به الميليشيات الحوثية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
من جهتها، أعربت القائمة بأعمال السفير الأميركي، عن دعم بلادها لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل يساعد على إنهاء الصراع في اليمن. وجددت دعم بلادها للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.
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