.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بن مبارك: ميليشيا الحوثي تقامر بأمن المنطقة خدمة لنظام إيران

  • الخط
أحمد عوض بن مبارك (أرشيفية من فرانس برس)
اليمن والحوثي

بن مبارك: ميليشيا الحوثي تقامر بأمن المنطقة خدمة لنظام إيران

القائمة بأعمال السفير الأميركي تؤكد دعم بلادها لجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل

العربية. نت - أوسان سالم

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، اليوم الأحد، إن ميليشيا الحوثي تقامر بأمن واستقرار المنطقة في سبيل تحقيق أجندة النظام الإيراني.

واتهم النظام الإيراني بابتزاز العالم عبر أذرعه من الميليشيات الإرهابية في عدد من الدول العربية ومنها اليمن.

تخريب لوحة تكرم الأمير عبد القادر الجزائري تثير غضباً بفرنسا المغرب العربي الجزائر تخريب لوحة تكرم الأمير عبد القادر الجزائري تثير غضباً بفرنسا

كما أشار بن مبارك أثناء لقائه القائم بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن كاثرين ويستلي، إلى أن اعتداءات الميليشيات الممنهجة ضد المدنيين والأعيان المدنية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة، مندداً بالتصعيد العسكري المستمر الذي تقوم به الميليشيات الحوثية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

من جهتها، أعربت القائمة بأعمال السفير الأميركي، عن دعم بلادها لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل يساعد على إنهاء الصراع في اليمن. وجددت دعم بلادها للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش اليمني يصد هجوما لميليشيا الحوثي على أطراف مدغل الجيش اليمني يصد هجوما لميليشيا الحوثي على أطراف مدغل
اكتشف المزيد