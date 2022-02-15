التحالف: 12 استهدافا ضد الحوثي بحجة وتدمير 8 آليات عسكرية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، تنفيذ 12 استهدافاً ضد ميليشيا الحوثي في حجة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلن التحالف تدمير 8 آليات عسكرية، إضافة إلى خسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي بحجة.

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يأتي ذلك فيما يبحث مجلس الأمن اليوم الوضع في اليمن وهجمات ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية والإمارات.

وستشهد الجلسة إحاطات عن الوضع السياسي والعسكري والإنساني وملف السفينة صافر، كما يتوقع أن يناقش المجلس أيضا تقريرا للجنة العقوبات والتمديد لها وفقاً لتصريحات صحفية أدلى بها مصدر أممي.

ميليشيا الحوثي استبقت الجلسة الأممية بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة أطلقتهما على حي الروضة السكني في مدينة مأرب.

كما فجّرت الميليشيا سيارة مفخخة أثناء مرور شاحنات للجيش في الخط الدولي شمالي مأرب، دون تسجيل أضرار بشرية أو مادية.

وقالت مصادر محلية إن سيارة مفخخة انفجرت على الخط الدولي بالقرب من منطقة محطة بن معيلي شمالي مأرب، وأضافت أن الانفجار كان يستهدف شاحنات تنقل عتاداً عسكرياً لقوات الجيش وكانت في طريقها إلى مدينة مأرب، وأكدت المصادر أن الانفجار لم يتسبب بأية أضرار بشرية أو مادية.

ويأتي هجوم الحوثيين في مأرب بعد يوم على إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير منظومة اتصالات تستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمُسيرات.