اليمن.. مسلح حوثي يقتل والده ويصيب أمه بإصابة خطرة

أقدم مسلح حوثي من أبناء محافظة ريمة، شمال غربي اليمن، على قتل والده وإصابة أمه بإصابة خطرة، إثر خلاف أسري.

وأفادت مصادر إعلامية يمنية أن مسلحا حوثيا من أبناء قرية "المجعارة" بمديرية "بلاد الطعام" في محافظة ريمة، ونتيجة لخلاف داخل الأسرة، أقدم على إطلاق النار على والده "حميد محمد عبدالله" (46 سنة) وأرداه قتيلاً على الفور، فيما أصاب أمه إصابة خطرة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي مدينة الحديدة.

مادة اعلانية

يُشار إلى أن المجني عليه يعمل هو الآخر لصالح الحوثيين من خلال عمله التربوي.

وتأتي الحادثة بعد نحو أسبوع من إقدام قيادي حوثي على تصفية 8 من أفراد عائلته في حوادث متكررة شهدتها مناطق سيطرة الحوثيين خلال الآونة الأخيرة.