التحالف: نفذنا 15 استهدافاً ضد الحوثي بمأرب وحجة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، تنفيذ 15 استهدافاً ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشار إلى تدمير 11 آلية عسكرية، إضافة لخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في المحافظتين، بحسب مراسل العربية/ الحدث.
وكان التحالف أكد أمس تنفيذه 17 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب وحجة، ما أدى إلى تدمير 15 آلية وسقوط خسائر بشرية.
في موازاة ذلك، كان المركز الإعلامي للجيش اليمني أفاد، أمس الأربعاء، بمقتل وإصابة العشرات من الحوثيين على يد قوات الجيش جنوب مأرب.
وأضاف في سلسلة تغريدات على تويتر أن "قوات الجيش وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية" شنت هجوماً مباغتاً خلال الساعات الماضية "تمكنت خلاله من تحرير مواقع ومرتفعات استراتيجية بمديرية الصفراء شمال محافظة صعدة".
#مارب— المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) February 16, 2022
قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تخوض معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهة الجنوبية لليوم الثالث على التوالي.
كذلك، أشار إلى أن قوات الجيش والمقاومة تخوض معارك متواصلة ضد الميليشيات في الجبهة الجنوبية، وأن الجيش والمقاومة تمكنوا من دحر الحوثيين في عدّة مواقع جنوب مأرب، حيث سقط العشرات منهم بين قتيل ومصاب، كما تكبدوا خسائر أخرى في العتاد.
معارك متواصلة
يذكر أن المعارك متواصلة بين الجيش اليمني والميليشيات على أكثر من جبهة من أجل تحرير محافظة حجة بالكامل، بعد أن حققت قوات الشرعية تقدما كبيرا مؤخرا، حيث تمكنت من تحرير عدد من المناطق، سواء في حجة أو مأرب.
وكانت القوات اليمنية حققت خلال الأسابيع الماضية، تقدما ملحوظا على جبهات عدة في مأرب، وحجة، وقبلها شبوة، في عملية واسعة كبدت الحوثيين خسائر فادحة.
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