التحالف: نفذنا 26 ضربة ضد الحوثيين في مأرب وحجة

مع استمرار معارك الجيش اليمني ضد الميليشيات الحوثية على الجبهات أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أنه نفذ 26 استهدافا في محافظتي مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة

كما أوضح في بيان أنه تم تدمير 22 آلية عسكرية، وسقوط خسائر بشرية في صفوف الحوثيين في المحافظتين.

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بالتزامن أعلن الجيش اليمني تحقيق تقدمات جديدة شرق مديرية حرض بمحافظة حجة، والسيطرة على جبال الهيجة "الاستراتيجية".

خيارات الرد مفتوحة

وكان التحالف حذر أمس من استخدام الميليشيات الأعيان المدنية، مؤكدا أن كل خيارات الرد القانونية مفتوحة.

يذكر أن المعارك متواصلة بين الجيش اليمني والميليشيات على أكثر من جبهة من أجل تحرير محافظة حجة بالكامل، بعد أن حققت قوات الشرعية تقدما كبيرا مؤخرا، حيث تمكنت من تحرير عدد من المناطق، سواء في حجة أو مأرب.

فيما لا يزال العمل جاريا على تمشيط منطقة حرض وحريب من الألغام الحوثية.

وكانت القوات اليمنية حققت خلال الأسابيع الماضية، تقدما ملحوظا على جبهات عدة في مأرب، وحجة، وقبلها شبوة، في عملية واسعة كبدت الحوثيين خسائر فادحة.