.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التحالف: نفذنا 26 ضربة ضد الحوثيين في مأرب وحجة

  • الخط
المقاومة اليمنية في مأرب (فرانس برس)
عناصر من القوات اليمنية في مأرب (فرانس برس)

التحالف: نفذنا 26 ضربة ضد الحوثيين في مأرب وحجة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مع استمرار معارك الجيش اليمني ضد الميليشيات الحوثية على الجبهات أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أنه نفذ 26 استهدافا في محافظتي مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة

كما أوضح في بيان أنه تم تدمير 22 آلية عسكرية، وسقوط خسائر بشرية في صفوف الحوثيين في المحافظتين.

التحالف: نفذنا 21 استهدافاً ضد الحوثي في مأرب وحجة اليمن التحالف: نفذنا 21 استهدافاً ضد الحوثي في مأرب وحجة

بالتزامن أعلن الجيش اليمني تحقيق تقدمات جديدة شرق مديرية حرض بمحافظة حجة، والسيطرة على جبال الهيجة "الاستراتيجية".

خيارات الرد مفتوحة

وكان التحالف حذر أمس من استخدام الميليشيات الأعيان المدنية، مؤكدا أن كل خيارات الرد القانونية مفتوحة.

يذكر أن المعارك متواصلة بين الجيش اليمني والميليشيات على أكثر من جبهة من أجل تحرير محافظة حجة بالكامل، بعد أن حققت قوات الشرعية تقدما كبيرا مؤخرا، حيث تمكنت من تحرير عدد من المناطق، سواء في حجة أو مأرب.

فيما لا يزال العمل جاريا على تمشيط منطقة حرض وحريب من الألغام الحوثية.

وكانت القوات اليمنية حققت خلال الأسابيع الماضية، تقدما ملحوظا على جبهات عدة في مأرب، وحجة، وقبلها شبوة، في عملية واسعة كبدت الحوثيين خسائر فادحة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجفاف والصراعات والتغيرات المناخية تهدد نحو 13 مليون أفريقي بالمجاعة الجفاف والصراعات والتغيرات المناخية تهدد نحو 13 مليون أفريقي بالمجاعة
اكتشف المزيد