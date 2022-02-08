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التحالف: نفذنا 15 ضربة ضد الميليشيات في حجة

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عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب (رويترز)
عناصر من ميليشيات الحوثي (أرشيفية- رويترز)

التحالف: نفذنا 15 ضربة ضد الميليشيات في حجة

دبي- العربية.نت

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مع استمرار المعارك لتحرير كافة مديريات محافظة حجة في اليمن، أعلن تحالف دعم الشرعية تدمير 8 آليات عسكرية وخسائر بشرية بصفوف ميليشيا الحوثي في حجة.

كما أوضح في بيان اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقل مراسل العربية/الحدث، أنه نفذ 15 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في حجة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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تحذير من استهداف المدنيين

كذلك، أعلن أن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ باليستية لاستهداف المدنيين في المحافظة.

وحذر الميليشيات من استخدام الأعيان المدنية، مؤكدا أن كل خيارات الرد القانونية مفتوحة.

عناصر من الجيش اليمني أرشيفية
عناصر من الجيش اليمني أرشيفية

عملية نوعية في صنعاء

إلى ذلك، أوضح أنه نفذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر الأسلحة والمخازن العسكرية في العاصمة صنعاء.

يذكر أن المعارك متواصلة بين الجيش اليمني والميليشيات على أكثر من جبهة من أجل تحرير محافظة حجة بالكامل، بعد أن حققت قوات الشرعية مسنودة بدعم التحالف، تقدما كبيرا مؤخرا، حيث تمكنت من تحرير عدد من المناطق.

فيما لا يزال العمل جاريا على تمشيط منطقة حرض وحريب من الألغام الحوثية.

وكانت القوات اليمنية حققت خلال الأسابيع الماضية، تقدما ملحوظا على جبهات شبوة ومأرب، إضافة إلى حجة، في عملية واسعة كبدت الحوثيين خسائر فادحة.

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