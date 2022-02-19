معارك هي الأعنف في مأرب.. وخسائر فادحة للحوثيين

اندلعت معارك هي الأعنف بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي، الجمعة، في عدد من جبهات جنوب محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.
وشنت القوات الحكومية، بإسناد من القبائل وتحالف دعم الشرعية، عدة هجمات على مواقع تتمركز فيها الميليشيات إلى الشرق من مديرية الجوبة جنوب المحافظة، وفق مصادر ميدانية.
كما أعقبت الهجمات معارك ضارية بين الجانبين، تركزت أغلبها في جبهتي الردهة، وأم ريش على المحور الصحراوي، وسط سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.
إلى ذلك استعادت القوات الحكومية عدداً من المواقع بعد فرار الحوثيين منها، بحسب موقع صحيفة "الشارع" اليمنية.
جبهتا الكسارة والمشجح
أما في الجبهات الغربية، فقد شهدت جبهتي الكسارة والمشجح بمديرية صرواح معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، وفق مصادر ميدانية أخرى، تكبدت خلالها الميليشيات عدد من القتلى والجرحى
وتزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف استهدفت عدة مواقع وتعزيزات للميليشيات على امتداد جبهات جنوب وغرب مأرب، وكبدت الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
يذكر أنه منذ فبراير 2021، كثفت الميليشيات هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين. غير أن قوات الجيش تصدت لها، مطلقة قبل أكثر من شهر عمليات نوعية ضد الحوثيين.
ويعيش في مدينة مأرب حالياً ما يقارب 3 ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.
-
العاصفة يونيس تجتاح أوروبا.. وتقتل 8 على الأقلضربت عاصفة قادمة من المحيط الأطلسي شمال غربي أوروبا الجمعة مصحوبة برياح شديدة بلغت حوالي 196 كيلومتراً في الساعة، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على ... العرب والعالم
-
بايدن: واثق من أن بوتين قرر غزو أوكرانياأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أنه "واثق" من أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "اتخذ قراره" بغزو أوكرانيا، مشدداً في الوقت نفسه على أن "الأوان لم ... العرب والعالم
-
ليبيا.. الدبيبة يتعهد بإجراء انتخابات في يونيو المقبلفي خطوة تتعارض مع خارطة الطريق التي اقترحها البرلمان الليبي، تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بإجراء انتخابات في البلاد في يونيو ... المغرب العربي