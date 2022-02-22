التحالف: نفذنا 23 استهدافاً ضد الحوثيين في حجة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الثلاثاء، تنفيذ 23 استهدافاً على ميليشيا الحوثي في محافظة حجة خلال الـ24 ساعة الماضية، مبيناً في بيان أن العمليات أسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا.

وكان التحالف أعلن أمس، تنفيذ 45 عملية استهداف ضد الحوثيين في محافظة حجة غربي البلاد، خلال 24 ساعة.

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كذلك، أضاف أنه دمر 21 آلية عسكرية، بالإضافة إلى خسائر بشرية في صفوف الميليشيا.

تحرير مناطق عدة

وكان الجيش اليمني أعلن منتصف الشهر الجاري، تحرير ما نسبته 80% من مدينة حرض الاستراتيجية في المحافظة.

فقد سيطرت ألوية اليمن السعيد على معظم مركز مديرية حرض، بعد استعادة السيطرة على قرى أم الحصم وأم التراب والحمراء شمال شرقي مدينة حرض، وذلك بعد معارك قوية مع الحوثيين.

جاء ذلك، بعدما أعلن قائد المنطقة اللواء الركن يحيى حسين صلاح، مطلع فبراير الجاري، تطويق المدينة عقب السيطرة على معسكر المحصام المطل على حرض شرقاً.

يذكر أن قوات الجيش حققت خلال الأسابيع الماضية تقدما ملحوظا على الجبهات في شبوة ومأرب، وحجة مؤخراً، في عملية واسعة كبدت الحوثيين خسائر فادحة.