التحالف: نفذنا 28 ضربة ضد الحوثيين في حجة

مع استمرار معارك الجيش اليمني ضد الحوثيين على الجبهات، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الأربعاء، أنه نفذ 28 عملية استهداف ضد الميليشيات في محافظة حجة خلال آخر 24 ساعة.

كما أوضح في بيان، أنه تم تدمير 14 آلية عسكرية، ولفت إلى سقوط خسائر بشرية بصفوف الميليشيات في حجة.

وكان التحالف نفذ أمس الثلاثاء أيضا، 23 استهدافاً ضد الحوثيين في حجة، مبيناً أن العمليات أسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات.

تحرير 80% من حرض

يذكر أن الجيش اليمني كان حرر في منتصف فبراير الحالي ما نسبته 80% من مدينة حرض الاستراتيجية في محافظة حجة.

فقد سيطرت ألوية اليمن السعيد على معظم مركز مديرية حرض، بعد استعادة السيطرة على قرى أم الحصم وأم التراب والحمراء شمال شرقي مدينة حرض، وذلك بعد معارك قوية مع الحوثيين.

تقدم ملحوظ

ومطلع الشهر ، أعلن قائد المنطقة اللواء الركن يحيى حسين صلاح تطويق المدينة عقب السيطرة على معسكر المحصام المطل على حرض شرقاً.

يذكر أن قوات الجيش اليمني حققت خلال الأسابيع الماضية تقدماً ملحوظاً على الجبهات في شبوة ومأرب، وحجة مؤخراً، في عملية واسعة كبدت الحوثيين خسائر فادحة.