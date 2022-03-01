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تعز.. قناص حوثي يقتل طفلة قرب منزلها 

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اليمن ميليشيا الحوثي خاص العربية نت
تعبيرية
اليمن والحوثي

تعز.. قناص حوثي يقتل طفلة قرب منزلها

طلقة نافذة اخترقت رقبة الطفلة أثناء قيامها بجمع الحطب

العربية. نت - أوسان سالم 

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قتلت طفلة يمنية، الثلاثاء، برصاص قناصة ميليشيات الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، غربي محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال مركز تعز الحقوقي، إن الطفلة غانية رباش علي شرف (16 سنة) قتلت من قبل قناصة ميليشيات الحوثي المتمركزة في جبل المجعممة.

وأوضح المركز، أن طلقة نافذة اخترقت رقبة الطفلة أثناء قيامها بجمع الحطب بالقرب من منزلها، في قرية العشملة بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز.. معربا عن ادانته الشديدة لهذه الجريمة.

وأمس الأول، أصيب امرأة واثنين من أطفالها بجروح جراء قصف لميليشيات الحوثي الإيرانية في منطقة العبدلة بمديرية مقبنة.

كما أصيبت طفلة برصاص قناصة ميليشيات الحوثي، السبت الماضي، في بئر باشا غرب مدينة تعز، وذلك بعد يومين من تعرض امرأة لعملية قنص مماثلة في منطقة كلابة شرقي المدينة.

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وخلال الأشهر القليلة الماضية، كثفت ميليشيا الحوثي من استهداف المدنيين في تعز، ما ادى إلى مقتل العشرات منهم وإصابة عشرات آخرين في مناطق متفرقة من المحافظة.

وتشير إحصاءات حقوقية إلى مقتل وإصابة 17 ألف و326 مدنياً على يد ميليشيات الحوثي الانقلابية بينهم 3916 طفلا و1527 امرأة و1053 مسن، خلال ستة أعوام في محافظة تعز.

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