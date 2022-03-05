بينهم قيادي بارز.. سقوط عشرات القتلى من الحوثيين في حجة

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، سقوط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيا الحوثي الإرهابية، في مواجهات عنيفة بجبهات شمال حجة، شمالي غرب البلاد، بينهم قيادي حوثي بارز.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، إن الجيش الوطني خاض معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي في جبهتي بني حسن وحرض إثر هجوم للحوثيين على مواقعه في محاولة لاختراقها، فيما نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارات جوية أسفرت عن تدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية، وتجمعات للميليشيا.

مادة اعلانية

كما لقي قيادي ميداني بارز تابع لميليشيا الحوثي، ينتحل رتبة عميد، مصرعه، أمس الجمعة، بنيران قوات الجيش اليمني، في محافظة حجة.

من هو علي شايع؟

وذكرت مصادر ميدانية أن القيادي الحوثي العميد قائد علي شايع، قُتل خلال مواجهات احتدمت بين قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة، والميليشيا الحوثية في جبهة حرض، عقب هجوم شنته الأخيرة في محاولة فاشلة لاستعادة مواقع خسرتها في الأيام الماضية.

والشايع كانت قد عينته الميليشيا مديرا لأمن مديرية وشحة بالمحافظة نفسها، قبل أن تعيّنه مؤخرا مشرفا لجبهة مستبأ.

كذلك، دفعت به ميليشيا الحوثي ضمن عشرات آخرين لتعزيز صفوف مقاتليها في جبهات حرض التي خسرت فيها مساحات واسعة ومواقع استراتيجية، في عملية عسكرية نفذتها القوات الحكومية بإسناد مباشر من تحالف دعم الشرعية.

وخلال الأسابيع الماضية لقي العشرات من القيادات الحوثية الميدانية، مصرعهم بضربات برية وجوية لمقاتلات التحالف والقوات الحكومية في جبهة حرض.

إلى ذلك، أكد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، مصرع أكثر من 20 عنصراً حوثياً، الجمعة، بأربع غارات حوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت طقمين وتجمعات لعناصر الميليشيا في الجبهة نفسها.