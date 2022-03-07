الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في معقل الحوثيين بصعدة

أعلنت قوات الجيش اليمني، الأحد، تحرير مواقع جديدة في مديرية البقع بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً، شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر عسكري، قوله، "إن الوية اليمن السعيد التابعة للجيش الوطني في محور البقع شنت عملية هجوم مباغته على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في منطقة جشيرة".. مشيراً إلى ان "العملية اسفرت عن تحرير مناطق جديدة كانت تسيطر عليها الميليشيا"

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واضاف المصدر "ان عملية الهجوم الناجحة اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا فيما لاذ البقية بالفرار، واغتنم الجيش الوطني اسلحة خفيفة ومتوسطة خلفتها عناصر الميليشيا".

يذكر ان الجيش اليمني، مدعوماً من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، يخوض عمليات عسكرية في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

إلى ذلك، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، الأحد، تجمعات ميليشيا الحوثي غرب محافظة حجّة، شمالي غرب اليمن.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن الغارات ضربت تجمعات الميليشيا الحوثية في مديريتي حرض وعبس، مؤكداً سقوط العشرات من الميليشيا بين قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية.

وأفاد أن غارات أخرى استهدفت آليات قتالية في محيط مدينة حرض، وألحقت بالميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد منها تدمير طقمين وعربة ومصرع جميع من كانوا على متنها.