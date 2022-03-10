مأرب.. مقتل 3 من "القاعدة" يقاتلون في صفوف الحوثيين

لقي ثلاثة من عناصر تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" مصرعهم في صفوف ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب، جنوب شرقي اليمن.

وقالت مصادر أمنية إن ثلاثة من قيادات القاعدة الذين يعملون مع الحوثيين قُتلوا في جبهات مأرب، وهم رامي عايش الذهب ومحمد خالد الذهب وأحمد محمد مصلح الذهب.

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وأشارت المصادر إلى أن القتلى الثلاثة هم في الأصل قيادات في تنظيم القاعدة، إنما انخرطوا مؤخراً للقتال في صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية، بحسب موقع "نيوزيمن" الإخباري المحلي.

يأتي ذلك بعد أيام من تشييع ميليشيات الحوثي قيادياً إرهابياً بارزاً متهماً بتفجير المدمرة الأميركية "يو. إس. إس. كول" بعدما كانت قد استقطبته إلى صفوفها ومنحته منصباً رفيعاً في صنعاء.

واعترفت ميليشيا الحوثي بمقتل عارف صالح علي مجلي، وهو قيادي في تنظيم القاعدة، وأحد المتهمين مع صهره فواز الربيعي بتفجير المدمرة الأميركية "يو. إس. إس كول" قبالة عدن.

وكان الحوثيون قد عينوا مجلي في منصب وكيل محافظة صنعاء، وأسندوا إليه مهمة تحشيد عناصر القاعدة للقتال في صفوفهم، كما يُعد أحد المسؤولين عن تنسيق التقارب بينهم وبين التنظيم.

واستعانت الميليشيات مؤخراً بتنظيم القاعدة في عملية التحشيد لدعم جبهاتها المنهارة، بعد رفض القبائل دعوات الحوثيين للتحشيد. وعُقد في 19 فبراير الماضي اجتماعا بين 7 من قيادات تنظيم القاعدة، على رأسهم القيادي في التنظيم نايف الأعواج، وقيادات حوثية من جهاز ما يسمى بـ"الأمن الوقائي " (أو "الاستخبارات) في مقر الأمن القومي في منطقة صرف شمال صنعاء، للتنسيق في عملية حشد مقاتلين.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر مؤخراً القرار رقم 2624 الذي يمنع بموجبه توريد الأسلحة للحوثيين ويصنفهم كجماعة إرهابية.

وكان تقرير قدمته الحكومة اليمنية إلى مجلس الأمن الدولي في مارس من العام الماضي، قدم معلومات وحقائق استخباراتية مؤكدة، حول العلاقة الوطيدة بين الميليشيات الحوثية وكلاً من القاعدة وداعش كامتداد لنفس العلاقة بين إيران وتلك التنظيمات الإرهابية.