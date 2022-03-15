وصول أكثر من 8000 مهاجر أفريقي إلى اليمن في فبراير
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن نحو 95% من المهاجرين الواصلين لليمن قادمون من إثيوبيا، الباقون من الصومال
قالت المنظمة الدولية للهجرة أمس الاثنين إن نحو 8000 مهاجر أفريقي وصلوا إلى اليمن خلال شهر فبراير الماضي، وسط استمرار الصراع في هذا البلد الفقير منذ سبع سنوات.
وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقرير شهري لتتبع حالات النزوح ومراقبة المواقع الرئيسية لوصول المهاجرين وعودة المغتربين، بأنه "تم تسجيل نحو 8358 مهاجراً دخلوا اليمن خلال شهر فبراير مقارنةً مع 5940 مهاجرًا في يناير 2022".
وأرجعت المنظمة زيادة عدد المهاجرين الواصلين لليمن إلى "تحسن الأحوال الجوية وتدهور الوضع الأمني في إثيوبيا".
كانت المنظمة قد قالت في أواخر يناير إن عدد المهاجرين الأفارقة الوافدين إلى اليمن انخفض انخفاضاً كبيراً منذ ظهور جائحة كورونا.
وأوضح تقرير المنظمة أن نحو 95% من المهاجرين الواصلين لليمن قادمون من إثيوبيا، وجاء الباقون من الصومال.
من ناحية أخرى، قالت المنظمة إنها "سجلت أيضاً عودة 4685 مغترباً يمنياً من المملكة العربية السعودية خلال شهر فبراير 2022"، مقارنةً مع نحو 5760 في يناير الماضي.
ويُعد اليمن منذ سنوات طويلة وجهة ونقطة عبور لمعظم المهاجرين من دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، صوب دول الخليج بحثاً عن سبل حياة أفضل، ويقطعون في سبيل ذلك رحلات صعبة في ظروف قاسية.
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