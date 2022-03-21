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أحزاب اليمن ترحب بدعوة مجلس التعاون الخليجي للحوار  

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اليمن والحوثي

أحزاب اليمن ترحب بدعوة مجلس التعاون الخليجي للحوار

تحالف الأحزاب اليمنية يستنكر طريقة تعاطي الحوثي مع دعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمشاورات يمنية – يمنية

العربية. نت - أوسان سالم 

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رحب التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الأحد، بدعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمشاورات يمنية - يمنية في مقر الأمانة العامة للمجلس.

واعتبر التحالف في بيان صحافي، هذه الدعوة "فرصة حقيقية لمناقشات جادة ووضع حلول للأزمة اليمنية بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق سلام شامل ومستدام مرتكزاً على المرجعيات الثلاث المعترف بها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن رقم ٢٢١٦".

واستنكر تحالف الأحزاب اليمنية، طريقة تعاطي الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مع الدعوة وقصفها المنشأت المدنية في المملكة العربية السعودية والمدن اليمنية المحررة بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التي حصلت عليها الميليشيات الحوثية من النظام الإيراني.

واعتبر هذا التصرف دليلاً كاملاً على رفض الميليشيات الحوثية لدعوات السلام وإصرارها على استمرار الحرب غير مبالية بمعاناة المواطنين اليمنيين نتيجة الحرب الظالمة التي أشعلتها الميليشيات بدعم من النظام الإيراني الساعي للتوسع وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

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وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، أعلن أن المجلس سيستضيف مفاوضات يمنية - يمنية في الرياض هذا الشهر، مبيناً أن المشاورات ستناقش 6 محاور، بينها عسكرية وسياسية، وتهدف لفتح الممرات الإنسانية وتحقيق الاستقرار.

ورحبت الأمم المتحدة، بمبادرة مجلس التعاون الخليجي لإجراء مشاورات بين أطراف الصراع في اليمن دعما لجهود الأمم المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك: "تقدّر الأمم المتحدة جميع المبادرات للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة للصراع في اليمن.".

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