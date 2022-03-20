سوليفان: "الحوثي" رفضت دعوات وقف النار وردت عليها بهجمات جديدة
مستشار الأمن القومي الأميركي: إيران تزود الحوثيين بالصواريخ والمسيرات والتدريب والخبرة
قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تندد بهجمات الحوثيين على البنية التحتية المدنية في السعودية، وتدعوهم للتعاون مع الأمم المتحدة وخفض التصعيد في النزاع.
ونقل البيت الأبيض في بيان اليوم الأحد عن سوليفان تعبيره عن إدانة الولايات المتحدة لهجمات الحوثيين على البنية التحتية المدنية في السعودية.
وقال سوليفان إن الحوثيين "يشنون هجماتهم بتمكين إيران" التي تزودهم بمكونات الصواريخ والطائرات المسيرة وبالتدريب وبالخبرة.
وأكد أن هجمات الحوثيين تُعد "انتهاكاً" لقرارات مجلس الأمن التي تحظر توريد الأسلحة إلى اليمن.
وأشار سوليفان إلى أن الحوثيين رفضوا الدعوات لوقف إطلاق النار في اليمن "وردوا عليها بهجمات جديدة"، قائلاً إنه "لا يمكن أن تتوقف الحرب إلا إذا وافق الحوثيون على التعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثها".
وأكد أن واشنطن "ستواصل تقديم الدعم الكامل لشركائها في الدفاع عن أراضيهم" من هجمات الحوثيين، داعياً المجتمع الدولي إلى أن يحذو حذو الولايات المتحدة في هذا الأمر.
-
المركزي الكويتي: 91 مليار دينار الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي .. الأعلى تاريخيامحمد الهاشل: معدل كفاية رأس المال للبنوك الكويتية 19.2% اقتصاد
-
يوفنتوس يتعافى من خسارة فياريال بنقاط سالرنيتانافاز فريق يوفنتوس على ضيفه ساليرنيتانا 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا ... رياضة عالمية
-
إصابة شرطي إسرائيلي إثر تعرضه للطعن بالقدسالشرطة تُجري عمليات بحث لتحديد مكان المشتبه به الذي فرّ من مكان وقوع الحادثة في حي رأس العامود العرب والعالم