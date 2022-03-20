سوليفان: "الحوثي" رفضت دعوات وقف النار وردت عليها بهجمات جديدة

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تندد بهجمات الحوثيين على البنية التحتية المدنية في السعودية، وتدعوهم للتعاون مع الأمم المتحدة وخفض التصعيد في النزاع.

ونقل البيت الأبيض في بيان اليوم الأحد عن سوليفان تعبيره عن إدانة الولايات المتحدة لهجمات الحوثيين على البنية التحتية المدنية في السعودية.

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وقال سوليفان إن الحوثيين "يشنون هجماتهم بتمكين إيران" التي تزودهم بمكونات الصواريخ والطائرات المسيرة وبالتدريب وبالخبرة.

وأكد أن هجمات الحوثيين تُعد "انتهاكاً" لقرارات مجلس الأمن التي تحظر توريد الأسلحة إلى اليمن.

وأشار سوليفان إلى أن الحوثيين رفضوا الدعوات لوقف إطلاق النار في اليمن "وردوا عليها بهجمات جديدة"، قائلاً إنه "لا يمكن أن تتوقف الحرب إلا إذا وافق الحوثيون على التعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثها".

وأكد أن واشنطن "ستواصل تقديم الدعم الكامل لشركائها في الدفاع عن أراضيهم" من هجمات الحوثيين، داعياً المجتمع الدولي إلى أن يحذو حذو الولايات المتحدة في هذا الأمر.