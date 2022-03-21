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اليمن.. لغم حوثي ينفجر بطفلة مع والديها 

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ألغام حوثية
اليمن والحوثي

اليمن.. لغم حوثي ينفجر بطفلة مع والديها

بعد أيام من مقتل 6 مدنيين من أسرة واحدة بانفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي

العربية. نت - أوسان سالم 

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أصيب ثلاثة مدنيين من أسرة واحدة، بينهم طفل وامرأة، الأحد، بانفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وذكر المرصد اليمني للألغام، أن الطفلة "نجود يحيى مقحشي 4 سنوات، ووالدها يحيى مقحشي 24 عاما، ووالدتها فاطمه سالم أحمد 20 عاما، أصيبوا؛ نتيجة انفجار لغم للحوثيين في قرية "الكدح" بمديرية الخوخة جنوبي الحديدة".

يأتي ذلك بعد أيام من مقتل 6 مدنيين من أسرة واحدة بانفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي، في محافظة الحديدة، وكذا فقدان مواطن أطرافه نتيجة انفجار لغم في الدريهمي، جنوبي الحديدة، أثناء عودته لمنزله بعد 4 سنوات من النزوح.

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وتشير تقارير حقوقية إلى ان ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم، أدت إلى مقتل ما يزيد عن 20 ألف مدني.

وكان فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع للأمم المتحدة، قد قال في تقريره المقدم لمجلس الأمن الدولي، مؤخراً، إن “استخدام الحوثيين للألغام الأرضية بشكل عشوائي ومنهجي، ولا سيما على طول الساحل الغربي، يشكل تهديداً مستمراً للسكان المدنيين”.

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