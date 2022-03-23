اليمن.. مقتل قيادي بارز بالجيش اليمني بانفجار شمال عدن

قتل القائد العسكري البارز، اللواء ثابت جواس وعدد من مرافقيه، في انفجار سيارة مفخخة، مساء الأربعاء، شمال العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
ويأتي اللواء جواس قائد محور العند على رأس قائمة الاستهداف الحوثية، منذ كان قائداً للحرب ضد الميليشيا بمحافظة صعدة في الجولة التي أسفرت عن مقتل مؤسس الميليشيا حسين الحوثي.
بدوره، أكد مصدر أمني، لـ"العربية.نت" أن تفجيراً إرهابياً بسيارة مفخخة استهدف موكب اللواء ثابت جواس، في المدينة الخضراء، على أطراف مدينة عدن.
وأسفر انفجار السيارة المفخخة عن مقتله، بالإضافة إلى نجله و3 من أفراد حراسته، وفق إحصائية أولية.
محاولة اغتيال سابقة
من جهتها، تبنت ميليشيا الحوثي ضمنيا عملية الاغتيال، وفق تعليق للقيادي الحوثي البارز عبدالقادر المرتضى الذي يرأس لجنة شؤون الأسرى في الميليشيا المدعومة من إيران.
يذكر أن قائد محور العند اللواء جواس نجا في 30 أكتوبر الماضي من محاولة اغتيال بتفجير سيارة مفخخة قرب مطار عدن الدولي وقتل وأصيب العشرات من المدنيين في العملية الإرهابية.
ويشار إلى أن اللواء جواس خاض 6 حروب ضد ميليشيات الحوثي في معقلها الرئيسي بمحافظة صعدة، وينسب له الإجهاز على مؤسس الميليشيا حسين الحوثي.
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