مجدداً.. ميليشيا الحوثي ترفض استقبال المبعوث الأممي في صنعاء 

جددت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، الثلاثاء، رفضها استقبال المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في العاصمة صنعاء، في مؤشر يعكس حجم التعقيدات أمام مهمة الوسيط الأممي الذي يأمل في دفع الأطراف اليمنية للانخراط في مشاورات متعددة المسارات نحو تسوية سياسية شاملة ومستدامة.

وقال رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (سلطة الحكم الإسمية للحوثيين في مناطق سيطرتها)، مهدي المشاط في حوار تلفزيوني "‏ من الصعب أن نستقبل مبعوثا أمميا عاجزا عن إدخال سفينة وقود"، على حد تعبيره .

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وأضاف المسؤول الحوثي، " من يعجز عن إدخال سفينة وقود وهو يمثل الأمم المتحدة فهو عن غيرها أعجز"، في تقليل من جهود الوسيط الدولي الرامية إلى إحياء عملية السلام المتعثرة منذ نحو ثلاث سنوات، وفق ما نقلته منصة" يمن فيوتشر" الإعلامية.

وفي فبراير الماضي، أعربت الأمم المتحدة عن تطلعها إلى تمكين مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ من الوصول دون عوائق الى العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وعبرت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، عن أملها بأن "لا يعاق المبعوث الأممي من الوصول إلى صنعاء واللقاء بكافه الأطراف وتمكينه من تقديم رؤيته للحل الشامل".

ولم يتمكن مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ حتى الآن من الوصول إلى صنعاء للقاء قادة ميليشيا الحوثي الذين يرفضون استقباله هناك منذ تعيينه في المنصب مطلع سبتمبر الماضي.