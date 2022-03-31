التعاون الخليجي: الأجواء بمشاورات اليمن فاقت التوقعات

أكد الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون السياسية والمفاوضات عبدالعزيز العويشق، اليوم الخميس، أن الأجواء في المشاورات اليمنية فاقت كل التوقعات، مشيرا إلى أن المجال مفتوح لكل اليمنيين للمشاركة .

كما أضاف أن اتفاق الرياض يشكل خريطة طريق في اليمن، واستكمال بنوده مطلب يمني. ورأى أن المشاورات اليمنية تمثل منصة لتشخيص الواقع لنقل البلاد من الحرب إلى السلم، فالحل يمني وبأيدي اليمنيين.

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النجاح ليس خياراً

إلى ذلك، شدد على أن نجاح المحادثات اليمنية ف يالرياض ليس خياراً، بل واقع يجب تحقيقه، مضيفاً "نأمل أن تمثل المشاورات فرصة لتحقيق السلام في اليمن".

من جهته، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، هانز غرندبرغ، أن "التعاون مع المنظمات الإقليمية سيسهم في حل أزمة اليمن". وقال: "نحتاج كل دعم ممكن للوصول إلى حل شامل في اليمن"، مشيراً إلى أن الرياض قادت حوارات يمنية أدت إلى نتائج إيجابية.

يذكر أن المشاورات اليمنية - اليمنية كانت انطلقت أمس الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، حيث أكد الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، حينها أن "الحل السلمي هو السبيل الوحيد للأزمة اليمنية".

ويشارك في تلك المشاورات التي ستسمر أسبوعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، والمبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ والحكومة اليمنية. فيما ستتناول ستة محاور عسكرية وسياسية وإنسانية.