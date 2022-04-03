في أول أيام رمضان.. لغم حوثي ينفجر بسيارة ومقتل وإصابة 3

قتل مواطن يمني وأصيب اثنين آخرين، في أول أيام شهر رمضان المبارك، بانفجار لغم من مخلفات ميليشيا الحوثي، شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، شمالي شرق اليمن.

وأكدت مصادر محلية، أن لغماً من مخلفات ميليشيا الحوثي انفجر، اليوم السبت، بسيارة مواطن في منطقة اللبنات شرقي مدينة الحزم، مما أدى إلى مقتل المواطن علي التام الحايك، وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة كانا معه في سيارته.

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كما تسبب الانفجار بإلحاق أضرار كبيرة في سيارة المواطن.

وفخخت ميليشيا الحوثي الطريق الصحراوي في محافظة الجوف بآلاف الالغام والعبوات غير المنفجرة.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم، أدت إلى مقتل ما يزيد عن 20 ألف مدني.

وكان فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع للأمم المتحدة، قد قال في تقريره المقدم لمجلس الأمن الدولي، مؤخراً، إن “استخدام الحوثيين للألغام الأرضية بشكل عشوائي ومنهجي، ولا سيما على طول الساحل الغربي، يشكل تهديداً مستمراً للسكان المدنيين”.