مجلس التعاون: المشاورات اليمنية تسابق الزمن للوصول إلى حل

أعلن سفير مجلس التعاون الخليجي في اليمن سرحان المنيخر، أن الوفاق هو عنوان المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض، مشيراً إلى أن المشاركين يسابقون الزمن للوصول إلى حل.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن دول المجلس لن تعارض ما يتفق عليه اليمنيون، مشيراً إلى أنهم من سيصنع السلام في اليمن.
كذلك، أوضح أن المجتمعين استكشفوا الواقع ثم تباحثوا بالمعوقات والتحديات، والآن في جلسات مع الحكومة يبحثون وضع الحلول ونسج خارطة الطريق اليمنية اليمينة.
ليست بديلاً للمرجعيات
وقال إن المشاورات ليست بديلاً عن أي مرجعيات أو المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، بل تعزز فرص السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
وبيّن أن جميع المشاركين الذين بلغ عددهم أكثر من ألف في المشاورات يسابقون الزمن للوصول إلى حلول، مشيراً إلى أن هدف المشاورات توحيد الجهود ولم شمل اليمنيين.
وحول الهدنة التي أعلن عنها في اليمن لمدة شهرين، قال إن الأمم المتحدة مسؤولة عنها، بجانب الحكومة اليمنية الشرعية، وذلك فيما يتعلق بأي خروقات تحدث.
سفير مجلس التعاون: جميع المشاركين في المشاورات اليمنية يسابقون الزمن للوصول إلى حلول— العربية (@AlArabiya) April 5, 2022
#العربية pic.twitter.com/Bg5dhUHCCo
ستة محاور للحوار
يذكر أن المحادثات اليمنية - اليمنية انطلقت في الرياض الأربعاء الماضي برعاية مجلس التعاون الخليجي.
ويشارك في تلك المشاورات التي تختتم في السابع من الشهر الجاري، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ والمبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ والحكومة اليمنية. فيما ستتناول ستة محاور عسكرية وسياسية وإنسانية.
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