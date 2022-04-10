اليمن.. ميليشيا الحوثي تضاعف من خروقاتها للهدنة الأممية

ضاعفت ميليشيا الحوثي الإيرانية خروقاتها للهدنة الأممية لليوم السابع على التوالي في جبهات القتال بمحافظات مأرب والجوف وصعدة وحجّة والحديدة وتعز والضالع.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، مساء السبت، أنه رصد 141 خرقاً للهدنة ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإيرانية، الجمعة، منها 44 خرقًا للهدنة في جبهات غرب حجة، و43 في جبهات محور تعز، و25 خرقاً للهدنة شمال وغرب وجنوب مأرب، و18 خرقاً للهدنة في محوري البرح وحيس، و8 خروقات للهدنة في جبهات شرق وشمال الجوف، و3 خروقات للهدنة في جبهة كتاف البقع وجبهة الفاخر بالضالع.

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وتنوعت الخروقات بين استهداف مواقع القوات الحكومية في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات، إضافة إلى عمليات شق طرقات ونشر قنّاصة في عدّة مواقع.

ولليوم السابع استمرّت الميليشيا الحوثية في الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد إلى أغلب الجبهات، منها 29 طقمًا محمّلة بأفراد وذخائر دفعت بها إلى عدّة مواقع جنوب وغرب مأرب، كما دفعت بآليات عليها عيارات إلى محيط جبال البلق، بحسب البيان.

ودفعت أيضاً بتعزيزات كبيرة شملت أفراد وذخائر إلى مواقع في الجبهات الشرقية والغربية والشمالية الشمالية الشرقية لتعز وإلى جبهتي الضباب ومقبنة.

وكانت قوات الجيش اليمني، وفق البيان، قد كسرت عدّة عمليات هجومية ومحاولات تسلل نفّذتها الميليشيا الحوثية الإيرانية خلال الـ48 ساعة الماضية، مستغلّة غياب التغطية الجوّية والتزام قوات الجيش بالهدنة.

و الجمعة، حث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ‎اليمن هانس غروندبرغ، الأطراف اليمنية على ضبط النفس والالتزام بالهدنة المعلنة.

وقال غروندبرغ في بيان مقتضب: “أتابع عن كثب آخر التطورات في ‎مأرب وأحث جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس والتزامهم المستمر بالهدنة كما وعدوا اليمنيين.”.

وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة الماضية، "أنَّ أطراف النِّزاع تجاوبوا بإيجابية مع مقترح للأمم المتحدة لإعلان هدنة مدتها شهرين .. ووقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده، وموافقة أطراف الصراع على دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة وقيام رحلات تجارية من مطار صنعاء إلى وجهات محددة سلفا بالمنطقة، إضافة لفتح الطرق بتعز والمحافظات اليمنية الأخرى".

وحظي إعلان الهدنة في اليمن بترحيب محلي وعربي ودولي واسع.