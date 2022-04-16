.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إجراءات حوثية جديدة ضد حرية المرأة.. "إذن مسبق للتنقل"

  • الخط
من شوارع صنعاء - أرشيفية من رويترز

إجراءات حوثية جديدة ضد حرية المرأة.. "إذن مسبق للتنقل"

العربية.نت - أوسان سالم

نشر في: آخر تحديث:

اتخذت ميليشيا الحوثي، إجراءات قمعية جديدة ضد المرأة اليمنية في مناطق سيطرتها، في إطار نهج منظم لتقييد حريتها ومصادرة حقوقها.

اليمن يشكو للأمم المتحدة معاناة المرأة في مناطق الحوثيين  اليمن اليمن والحوثي اليمن يشكو للأمم المتحدة معاناة المرأة في مناطق الحوثيين 

وفي أحدث إجراء قمعي، ألزمت ميليشيا الحوثي شركات النقل، تعبئة استمارة للنساء المسافرات تفيد بموافقة ولي الأمر على سفرهن، حسب الوثيقة التي وزعتها منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، قائلة إن الإجراء يتطابق مع سلوك طالبان الأفغانية.

كما أكدت أن الحوثيين يخوضون معركة منظمة لتقييد حريتهن وتواجدهن في الحياة العامة كمعركة مصيرية تتصادم مع كل نضالات اليمنيات على مدار سنوات طويلة لتطبيع وجودهن في مجالات الحياة المختلفة.

داعش.. والقاعدة

من جانبها، قالت رئيسة مؤسسة "دفاع للحقوق والحريات"، هدى الصراري، إن ميليشيا الحوثي تتعامل مع النساء وكأنهن ناقصات الأهلية، ولا يحق لهنّ السفر أو التنقل والحركة إلا بإذن مسبق.

وأشارت إلى أن ذلك يُعد استمرارا لمنهج القمع والتضييق على الحريات وفرض القيود على النساء، في أماكن سيطرة الحوثيين، معتبرة هذا الإجراء يشبه ما يقوم به تنظيما داعش والقاعدة الإرهابيان.

من شوارع صنعاء - أرشيفية من رويترز
من شوارع صنعاء - أرشيفية من رويترز

لا يوجد قانون

وعلى الرغم من عدم وجود قانون يشترط وجود مَحْرم أثناء تنقل النساء، إلا أنه خلال السنوات القليلة الماضية، تكررت حوادث التشديد على المحرم وسؤال النساء عنه، في وسائل المواصلات أثناء التنقل بين المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، بحسب منظمة مواطنة.

وأوضحت أن الإجراءات الأخيرة التي انتهجتها جماعة الحوثي، أثّرت بشكل كبير على تنقل المرأة ومشاركتها في الحياة العامة والخاصة، والكثير من الأعمال، وألقت بظلال قاتمة على وضع النساء، ما أثّر على تحركهن بسهولة.

يأتي ذلك في ظل تزايد معاناة النساء في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية. حيث وثق مركز حقوقي، 1395 انتهاكًا حوثيًا بحق النساء في صنعاء خلال عام 2021م.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تجار الأحياء المغربية يفتحون دفاتر الدين لحين تحسن أحوال المواطنين تجار الأحياء المغربية يفتحون دفاتر الدين لحين تحسن أحوال المواطنين
اكتشف المزيد