الجيش اليمني: تصعيد حوثي على مختلف الجبهات استمرارا لخروقات الهدنة 

أكد الجيش اليمني، مساء الخميس، تصاعد خروقات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال.

وأعلن الجيش اليمني، في بيان، أنه رصد ارتكاب ميليشيات الحوثي 105 انتهاكات للهدنة الأممية، الأربعاء، في ست محافظات.

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ورصد البيان ارتكاب ميليشيا الحوثي 26 خرقًا للهدنة الأممية في محور البرح غرب تعز ومحور حيس جنوب الحديدة، و24 خرقًا في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية الغربية لمارب، و22 في جبهات حرض وبني حسن غرب حجة، و18 خرقًا في محور تعز، و8 خروقات في الجدافر وحويشيان شرق حزم الجوف و7 خروقات في جبهة مريس بمحور الضالع.

وأشار إلى أن قوات الجيش أحبطت عدّة محاولات تسلل لمجاميع حوثية مسلحة جنوب التحيتا بمحور حيس في أوقات متفرقة، من مساء الأربعاء، تحت غطاء ناري كثيف.

وأضاف "فيما استمرّت الميليشيا الحوثية بإطلاق النار على مواقع قواتنا في كافة الجبهات بالمدفعية وبالعيارات المختلفة".

وأفاد الجيش اليمني، أن الجبهات المحيطة بمأرب وجبهات محور حيس شهدت تحليقاً مكثّفاً للطيران الاستطلاعي الحوثي المسيّر، بالتزامن مع حشد تعزيزات وبناء تحصينات في عدّة جبهات.

وفي 1 أبريل الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي.